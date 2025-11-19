Εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό έφηβης – Την χτυπούν στο κεφάλι και την κλωτσάνε με μανία

Εικόνες που σφίγγουν στο στομάχι και εξοργίζουν. Ένα κορίτσι πεσμένο στο έδαφος και γύρω της, συνομήλικες της να την χτυπούν με μανία. Είναι το βίντεο από ακόμα έναν ξυλοδαρμό παιδιών, βλέπει το φως της δημοσιότητας…

Το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό προβλήθηκε από το Star. Μικρά κορίτσια δε διστάζουν να αφήσουν αναίσθητη μια συνομήλική τους από το ξύλο. Την χτυπούν στο κεφάλι και την κλωτσούν ανελέητα, ακόμα και όταν το κορίτσι μοιάζει να χάνει τις αισθήσεις του.

Το βρίζουν ασταμάτητα, με το κορίτσι να βρίσκεται αβοήθητο, πεσμένο στο έδαφος.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι ένας 16χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, κοντά σε λύκειο, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Την ώρα που το παιδί μεταφερόταν στο νοσοκομείο, η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τους 5 εφήβους που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας. Όπως υποστήριξε το θύμα, πλησίασε μία παρέα 5 νεαρών και τους ρώτησε αν κάποιος από εκείνους είχε πάρει το κράνος του. Τα πράγματα πήρα άγρια τροπή, με τον 16χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο χτυπημένος στο μάτι.

Μάλιστα, ο ίδιος λέει, ότι οι νεαροί κατέγραφαν σε βίντεο τον ξυλοδαρμό του.

Επίθεση σε ανήλικο και στην Αχαΐα

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό αυτό καταγγέλθηκε την Τετάρτη (19/11/25) στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία μητέρας στις Αστυνομικές Αρχές του Αιγίου, ο 17χρονος γιος της, μαθητής Λυκείου, το μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο της πόλης, δέχθηκε επίθεση από έναν 15χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι τον απείλησαν, ενώ του κατάφεραν χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την μητέρα του, ενώ από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών δραστών οι οποίοι αναζητούνται.