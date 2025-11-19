«Είναι ένα ράκος – Δεν έχει σχέση με την υπόθεση» είπε ο δικηγόρος της πρώην αθλήτριας της σπείρας Ρομά που εξαπατούσε πολίτες

Αρνείται κάθε εμπλοκή της, ο δικηγόρος της πρώην αθλήτριας που κατηγορείται ότι ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Ρομά που εξαπατούσε τους πολίτες. Η ίδια απολογήθηκε νωρίτερα σήμερα (19/11/2025) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Ο δικηγόρος της πρώην αθλήτριας ανέφερε ότι η γυναίκα βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αφού όπως λέει «δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση», ενώ οι απολογίες των υπόλοιπων 20 στο δικαστήριο συνεχίζονται για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Ρομά τηλεφωνικών απατών.

Συγκεκριμένα, ανακριτής και εισαγγελέας της επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Σημειώνεται πως ήδη από την Τρίτη, πέντε από τους 24 συλληφθέντες που είχαν απολογηθεί κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

«Είναι ένα ράκος – Θέλει να γυρίσει στο παιδί της»

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 37χρονης, Όθωνας Δημοσθένους, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους υποστήριξε την αθωότητα της 37χρονης εντολέως του.

«Πείσαμε και τον Εισαγγελέα και την κυρία Ανακρίτρια ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την υπόθεση. Της επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος τυπικά λόγω της φύσεως να πηγαίνει μία φορά στο τμήμα κάθε μήνα και είναι ελεύθερη» ανέφερε αρχικά ο κ. Δημοσθένους.

Όταν τον ρώτησαν για την ψυχολογική κατάσταση της αθλήτριας, ο δικηγόρος τόνισε: «Είναι ένα ράκος. Θέλει να γυρίσει στο παιδί της. Θέλει να σταθεί στα πόδια της και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα».

Σε ερωτήσεις για τα οικονομικά στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο κ. Δημοσθένους απάντησε: «Προσκομίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί από τους οποίους δεν προκύπτει κανένα τέτοιο είδος χρηματικό ποσό. Επομένως αυτή η κατηγορία δεν ευσταθεί».

Οι συνομιλίες και τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι

Σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο συνήγορος επεσήμανε: «Οι συνομιλίες αποδομήθηκαν όλες. Προφορικά με όλα τα στοιχεία, αποδείχθηκε κατ’ εμάς τουλάχιστον ότι αποτελεί μια καθημερινή συνομιλία μεταξύ συγγενικών προσώπων».

Για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της κατηγορούμενης, ο δικηγόρος διευκρίνισε: «Αποδείχθηκαν από πού προέρχονται τα χρήματα που βρέθηκαν σπίτι της. Είναι μια πραγματικότητα ότι έχει πωληθεί σπίτι από συγγενικό πρόσωπο και τα οποία βοηθούσε την κοπέλα, η οποία λόγω τέκνου δεν μπορεί να εργάζεται κανονικά και έτσι υπάρχει η συνδρομή από τη μητέρα της».

Δημοσιογράφοι μάλιστα τον ρώτησαν και για την εμπλοκή του αδελφού της στην υπόθεση με τον δικηγόρο να απαντάει: «Δεν το γνωρίζω. Σας είπα έχει σχέση με συγγενικό πρόσωπο το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην οργάνωση. Αυτά είναι για την ανάκριση», ενώ κλείνοντας μετέφερε το μήνυμα της εντολέως του: «Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και θέλει να βοηθήσετε να προστατευτεί το παιδί της και η ίδια».