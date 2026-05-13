Grooming στο σπίτι: 3+1 μηχανές που αξίζουν για επαγγελματικό αποτέλεσμα

Εσύ που θες να είσαι πάντα φροντισμένος και στιλάτος, να θυμάσαι: το στιλ δε χρειάζεται κομμωτήριο… Θέλει απλά τη σωστή συσκευή!

Τα χρόνια που το αντρικό στυλ ήταν απλά κόντρα ξύρισμα και χωρίστρα έχουν, ευτυχώς, περάσει για τα καλά. Με την σωστή ξυριστική μηχανή μπορείς να δημιουργείς και να συντηρείς ότι γενειάδα θες. Μην ξεχνάς όμως ότι το στυλ δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπο και το κεφάλι. Για καθένα που θέλει να έχει επαγγελματικά αποτελέσματα στο σπίτι του, υπάρχουν μοναδικές επιλογές σε multigrooming set που σε βοηθάνε για ολοκληρωμένο στυλ. Πάμε να δούμε μερικά σετ που κάνουν τα πάντα!

Braun Σετ Ανδρικής Περιποίησης AIO7560 Series 7

Ένα σετ ανδρικής περιποίησης από την Braun με δυνατότητα γρήγορης φόρτισης, αυτονομία 120min και 14 θέσεις κοπής για κάθε είδους γενειάδας. Η γρήγορη φόρτιση μόλις 5 λεπτών παρέχει αρκετή ενέργεια για ένα πλήρες ξύρισμα. Είναι πλήρως αδιάβροχη για να τη χρησιμοποιείς και κάτω από το ντους. Με τις ειδικές χτένες που περιλαμβάνει θα πετυχαίνεις μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια! Είτε έχεις πιο πυκνή, είτε πιο αραιή γενειάδα πρέπει να εμπιστευτείς την καινούργια σου μηχανή Braun! Χάρη στην τεχνολογία Autosense αναγνωρίζει και διαβάζει τη γενειάδα 13 φορές το δευτερόλεπτο, προσαρμόζοντας αντίστοιχα την ισχύ του κινητήρα κοπής, για να παρέχει την ιδανική περιποίηση σε κάθε τύπο. Συμπληρωματικά η τεχνολογία προστασίας δέρματος Skin Guard έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ασφάλεια και άνεση ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Το Braun AIO7560 είναι το απόλυτο σετ περιποίησης που αξίζεις εσύ και η γενειάδα σου!

Panasonic Σετ Ανδρικής Περιποίησης ER-CKN2-A301

Η Panasonic φέρνει μαι νέα εποχή περιποίησης με το επεκτάσιμο σύστημα προσωπικής φροντίδας MULTISHAPE. Αυτό το εξατομικευμένο σύστημα ανταποκρίνεται στο στιλ και τις ανάγκες φροντίδας σου καθώς αυτές εξελίσσονται. Η κύρια μονάδα τροφοδοτείται από μια αποδοτική μπαταρία Ni-MH και αποτελεί τη βάση για όλες τις κεφαλές MULTISHAPE που μπορούν να προσαρτηθούν σε αυτή. Το συγκεκριμένο σετ περιλαμβάνει την κύρια μονάδα ER-CBN1 και την κεφαλή ER-CTW1. Η κεφαλή αυτή είναι τρίμερ γενειάδας, μαλλιών και σώματος και σου προσφέρει 58 θέσεις κοπής! Απλά χρησιμοποίησε τον εύκολο επιλογέα για να ρυθμίσεις το μήκος κοπής με ένα από τα τέσσερα παρεχόμενα εξαρτήματα χτένας, με βήματα: από 1 χιλ. έως 30 χιλ. σε διαστήματα των 0,5 χιλ. Απόκτησε την εμφάνιση που θέλεις γρήγορα και με ακρίβεια!

Philips Σετ Ανδρικής Περιποίησης MG9557/15 Series 9000

Είσαι από εκείνους που προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους; Τέλεια! Το σύστημα BeardSense σαρώνει τα γένια 125 φορές το δευτερόλεπτο, προσαρμόζοντας δυναμικά την ισχύ για τις πιο πυκνές περιοχές. Έτσι, έχεις πάντα το ιδανικό trimming. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερο! Το Σετ Περιποίησης της Philips με αυτονομία έως 120min και αδιάβροχη χρήση, είναι το «όπλο» που χρειάζεσαι για την περιποίηση σου! Αυτό το ολοκληρωμένο σετ συνοδεύεται από 20 εργαλεία, για ολοκληρωμένη εμπειρία περιποίησης. Έρχεται με: Μεταλλικό τρίμερ, Τρίμερ για λεπτομέρειες, Λαβή OneBlade, Λεπίδα OneBlade, Τρίμερ σώματος, Φαρδιά κουρευτική μηχανή, Αυτοακονιζόμενες λεπίδες, Τεχνολογία BeardSense, Κορυφαία χτένα ακριβείας και Τεχνολογία OneBlade. Οι αυτοακονιζόμενες, μεταλλικές λεπίδες παρέχουν επιπλέον ισχύ για μέγιστη ακρίβεια κατά το τριμάρισμα, ενώ παραμένουν εξίσου κοφτερές όπως την πρώτη μέρα, χωρίς ανάγκη συντήρησης με κάποιο έλαιο. Αντιδιαβρωτικές, ισχυρές και έτοιμες για καθάρισμα στο λεπτό! Με 11 ρυθμίσεις μήκους σε βήματα των 0,2 mm, από 1 έως 3mm, η κορυφαία χτένα ακριβείας, προσφέρει μέγιστη ακρίβεια στο μήκος που θέλεις, για την τέλεια εμφάνιση!

Remington Σετ Ανδρικής Περιποίησης PG760 One Series

Αν θες κάτι κλασσικό κι οικονομικό για την περιποίηση του προσώπου σου, δες το Remington PG760! Ένα all-in-one σετ ανδρικής περιποίησης: 10-σε-1 λειτουργίες, 60’ αυτονομία, 100% αδιάβροχο και επαγγελματικά εξαρτήματα για απόλυτο αποτέλεσμα στο σπίτι ή στο ταξίδι! Σχεδιασμένο ειδικά για τον άνδρα που θέλει πλήρη περιποίηση χωρίς να τρέχει με πολλά εργαλεία. Πρόκειται για μια συσκευή που καλύπτει μαλλί, γενειάδα, σώμα, ακροβολισμούς μύτης-αυτιών και πιο λεπτές λεπτομέρειες, με εξαρτήματα πλήρους μεγέθους και ανθεκτικές λεπίδες. ο σετ περιλαμβάνει και premium θήκη για να είναι όλα οργανωμένα για άμεση χρήση και μεταφορά. Είναι μία ολοκληρωμένη λύση grooming, επαγγελματικού επιπέδου, χωρίς συμβιβασμούς!