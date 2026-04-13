Έκλεψε μηχανή στην Πάτρα, πήγε στα Καλάβρυτα για καφέ και τον συνέλαβαν στο Ξυλόκαστρο

Η κλεμμένη μοτοσικλέτα που βρέθηκε στην κατοχή του, κατασχέθηκε και θα επιστραφεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη της.
Ο δράστης με την κλεμμένη μηχανή

Τουρνέ με κλεμμένη μηχανή έκανε ένας 44χρονος ο οποίος έκλεψε το δίκυκλο στην Πάτρα και τελικά συνελήφθη στο Ξυλόκαστρο, αφού έκανε ένα πέρασμα και από τα Καλάβρυτα. 

Συγκεκριμένα ο 44χρονος πιάστηκε στα πράσα στο Ξυλόκαστρο από τους αστυνομικούς, για υπόθεση κλοπής δίκυκλης μοτοσικλέτας που είχε αφαιρεθεί λίγες ημέρες νωρίτερα από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kalavrytanews.com ο 44χρονος φέρεται να πέρασε και από τα Καλάβρυτα, όπου φέσωσε καφετέρια, με τις κινήσεις του να εντοπίζονται από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Ασφάλεια Πατρών και το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του και να τον εντοπίσουν.

Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθη.

Η κλεμμένη μοτοσικλέτα βρέθηκε στην κατοχή του, κατασχέθηκε και θα επιστραφεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη της.

Ελλάδα
