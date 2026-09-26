Έκρηξη στην Πλάκα: Για μήνα του μέλιτος είχε έρθει στην Ελλάδα το ένα από τα ζευγάρια των Αμερικανών – Ήταν 3 μηνών έγκυος η κοπέλα

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της έκρηξης στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι έξι άνθρωποι, οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής (25.9.26).

Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα, του 77χρονου Βρετανού και της 78χρονης Ελληνίδας συζύγου του αλλά και των δύο ζευγαριών Αμερικανών τουριστών.

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Οι τουρίστες επρόκειτο να αποχωρήσουν από το κτίριο την ημέρα που σημειώθηκε η κατάρρευση από την ισχυρή έκρηξη. Μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από την Ελλάδα στις 15.30 της Παρασκευής.

Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το newsit.gr διακρίνονται οι τέσσερις τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους.

Διακρίνονται η Φλορίντα Χότζα (Florida Hoxha) και δίπλα της είναι ο Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ (Ian Kirkpatrick) 37 ετών, στο όνομα του οποίου είχε γίνει και η κράτηση του Airbnb. Από την δεξιά πλευρά μετά το άτομο που βρίσκεται στη μέση είναι η Ερίσα Τσάνι (Erisa Cani) και ο Φλόριν Χότζα (Florin Hoxha). Πρόκειται για δύο ζευγάρια που οι διακοπές τους στην Ελλάδα μετατράπηκαν σε τραγωδία.

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Ο Φλόριν Χότζα και η Ερίσα Τσάνι ήταν νεόνυμφοι και είχαν έρθει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος. Μάλιστα, η κοπέλα ήταν τριών μηνών έγκυος.

Τα δύο άτομα που έχουν το ίδιο επώνυμο (Χότζα) είναι αδέρφια.