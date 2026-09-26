Ελλάδα

Έκρηξη στην Πλάκα: Για μήνα του μέλιτος είχε έρθει στην Ελλάδα το ένα από τα ζευγάρια των Αμερικανών – Ήταν 3 μηνών έγκυος η κοπέλα

Ο Φλόριν Χότζα και η Ερίσα Τσάνι, που ήταν έγκυος, είχαν παντρευτεί πρόσφατα και ήρθαν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος. Για διακοπές είχε έρθει και η αδελφή του Φλόριν με τον σύζυγό της
Οι τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα
Οι τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα
Κλαούντιο Σούμπασι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της έκρηξης στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα καθώς εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν νεκροί και οι έξι άνθρωποι, οι οποίοι αναζητούνταν από το πρωί της Παρασκευής (25.9.26).

Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα, του 77χρονου Βρετανού και της 78χρονης Ελληνίδας συζύγου του αλλά και των δύο ζευγαριών Αμερικανών τουριστών.

Οι τουρίστες επρόκειτο να αποχωρήσουν από το κτίριο την ημέρα που σημειώθηκε η κατάρρευση από την ισχυρή έκρηξη. Μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από την Ελλάδα στις 15.30 της Παρασκευής.

Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το newsit.gr διακρίνονται οι τέσσερις τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους.

Διακρίνονται η Φλορίντα Χότζα (Florida Hoxha) και δίπλα της είναι ο Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ (Ian Kirkpatrick) 37 ετών, στο όνομα του οποίου είχε γίνει και η κράτηση του Airbnb. Από την δεξιά πλευρά μετά το άτομο που βρίσκεται στη μέση είναι η Ερίσα Τσάνι (Erisa Cani) και ο Φλόριν Χότζα (Florin Hoxha). Πρόκειται για δύο ζευγάρια που οι διακοπές τους στην Ελλάδα μετατράπηκαν σε τραγωδία.

Ο Φλόριν Χότζα και η Ερίσα Τσάνι ήταν νεόνυμφοι και είχαν έρθει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος. Μάλιστα, η κοπέλα ήταν τριών μηνών έγκυος.

Τα δύο άτομα που έχουν το ίδιο επώνυμο (Χότζα) είναι αδέρφια. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
105
103
101
93
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Η γιατρός δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ΕΚΑΒ γιατί είχε πελάτη, νόμιζα ότι είναι ζωντανός» λέει ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός
Ο υπνοθεραπευτής που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη, «σπάει» τη σιωπή του και μιλά για την συνεργασία του με την γιατρό, την ανταλλαγή μηνυμάτων και όσα συνέβησαν στο Κολωνάκι
Ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την φωτογραφία του αναίσθητου Γιώργου Μαζωνάκη
Η υπόθεση Μαζωνάκη βάζει τέλος στους γιατρούς «influencers» – Αυστηροποιούνται οι κανόνες ιατρικής διαφήμισης
Η τραγική κατάληξη και οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου στον χώρο των ανεξέλεγκτων ιατρικών και αισθητικών παρεμβάσεων
Γιατροί influencers
Newsit logo
Newsit logo