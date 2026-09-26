Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο υπνοθεραπευτής έχει χάσει τον ύπνο του επειδή είπε ότι ήταν ο αποδέκτης της φωτογραφίας» λέει ο δικηγόρος του

Ο Γιάννης Γλύκας, δικηγόρος του υπνοθεραπευτή βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (26.09.2026) στον Alpha και μίλησε για τον πελάτη του που έχει χάσει τον ύπνο του λόγω της δημοσιότητας, για το SMS «σε πήρα στον λαιμό μου» αλλά και το επαγγελματικό υπόβαθρο του.

Ο δικηγόρος αρχικά είπε ότι ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος βρέθηκε αυτοβούλως ενώπιον των αρχών για να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, «έχει χάσει τον ύπνο του» και έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον εντολέα του η δημοσιότητα στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικηγόρος τόνισε ότι ο υπνοθεραπευτής βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης χωρίς να έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε πράξη. Ο δικηγόρος επισήμανε πως τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία. «Τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν έχουν μπει στη δικογραφία. Οφείλω να το λέω από εκπομπή σε εκπομπή προσπαθώντας να υπερασπιστώ έναν άνθρωπο που κάποιοι θέλουν να τον κάνουν κατηγορούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέας κατάθεσης του εντολέα του, ο δικηγόρος σημείωσε πως αυτό αποτελεί απόφαση του ανακριτή. Εξήγησε ότι ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε αυτοβούλως την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση προφυλάκισης των γιατρών, και όχι επειδή εκλήθη από τις αρχές.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι ακόμη και σήμερα ο υπνοθεραπευτής παρακολουθείται στενά από τα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που έχει επιβαρύνει την καθημερινότητά του. «Έχει χάσει τον ύπνο του επειδή πήγε και είπε ότι εγώ είμαι ο αποδέκτης της φωτογραφίας», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτογραφία του Μαζωνάκη που έστειλε η γιατρός από το ιατρείο στην Καρνεάδου

Αναφερόμενος στη φωτογραφία που φέρεται να έλαβε ο υπνοθεραπευτής από την 56χρονη γιατρό, με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, ο Γιάννης Γλύκας εξήγησε ότι δεν εστάλη για κάποιον άλλο λόγο πέραν της επιβεβαίωσης της παρουσίας του τραγουδιστή στον χώρο.

«Τη φωτογραφία την έστειλε για να του επιβεβαιώσει ότι είναι εδώ. Το ζευγάρι των γιατρών στέλνει πελάτες σε άλλο χώρο για υπνοθεραπεία στον υπνοθεραπευτή. Δεν φταίει ο αποδέκτης για τον τρόπο ενημέρωσης της αποστολέα. Εκείνος πέφτει για ύπνο και τον περιμένει», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η αποστολή της φωτογραφίας σχετιζόταν με το προγραμματισμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά, αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση.

Για το SMS «σε πήρα στον λαιμό μου»

Όσον αφορά το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου», το οποίο φέρεται να έστειλε ο εντολέας του στη 56χρονη γιατρό, ο Γιάννης Γλύκας ανέφερε:

«Εάν υπάρχει αυτό, προφανώς αναφέρεται στη συνάντηση της Δευτέρας. Εκεί έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Εκεί τον επισκέφτηκαν δύο φίλοι, γνωστοί και επαγγελματικοί συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη μαζί με τον ίδιο τον τραγουδιστή και τότε τέθηκε στο τραπέζι το όνομα της 56χρονης γιατρού. Αυτή ήταν η δική του εμπλοκή, καμία άλλη».

Τέλος, σχετικά με το επαγγελματικό υπόβαθρο του υπνοθεραπευτή, ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και προηγουμένως στην Οκλαχόμα, ενώ είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής. Υπογράμμισε επίσης ότι η υπνοθεραπεία διδάσκεται και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αναφέροντας σχετικό μάθημα στο ΕΚΠΑ.