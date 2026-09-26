Άννα Βίσση: Παράταση στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ, 24ωρη λειτουργία για Μετρό και Τραμ για τη συναυλία της

Το Σάββατο (26.09.2026) με αφορμή τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και η αναμενόμενη μεγάλη προσέλευση του κόσμου οδήγησε και σε αλλαγές στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, σε ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, θα υπάρχει παράταση στη λειτουργεία του ΗΣΑΠ. Αλλαγές στα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, λόγω της συναυλίας που θα δώσει η Άννα Βίσση.

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Το ωράριο λειτουργίας του ΗΣΑΠ θα παραταθεί και τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09

Υπενθυμίζεται, πως το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ για να διευκολυνθούν όσοι παρακολουθήσουν τη συναυλία.