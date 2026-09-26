Πλάκα: Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη, λέει η Πυροσβεστική

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026), καθώς και οι έξι αγνοούμενοι βρέθηκαν νεκροί. Η ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του τριώροφου κτιρίου, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται για τα αίτια της τραγωδίας. Την ίδια ώρα, εξετάζεται η ασφάλεια των διπλανών κτιρίων, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, από τα ερείπια του κτιρίου στην Πλάκα έχουν ανασυρθεί έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Σχετικά με τις πληροφορίες για οσμή αερίου που προηγήθηκε της έκρηξης, ο εκπρόσωπος Τύπου διευκρίνισε, ότι «πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου».

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«Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, όπως μετά από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνο και κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη», είπε στο τέλος ο Βασίλης Βαθρακογιάννης.