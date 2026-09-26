Ελλάδα

Πλάκα: Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη, λέει η Πυροσβεστική

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται η ασφάλεια των διπλανών κτιρίων
Έκρηξη στην Πλάκα
Έκρηξη στην Πλάκα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026), καθώς και οι έξι αγνοούμενοι βρέθηκαν νεκροί. Η ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του τριώροφου κτιρίου, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται για τα αίτια της τραγωδίας. Την ίδια ώρα, εξετάζεται η ασφάλεια των διπλανών κτιρίων, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, από τα ερείπια του κτιρίου στην Πλάκα έχουν ανασυρθεί έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Σχετικά με τις πληροφορίες για οσμή αερίου που προηγήθηκε της έκρηξης, ο εκπρόσωπος Τύπου διευκρίνισε, ότι «πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου».

«Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, όπως μετά από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνο και κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη», είπε στο τέλος ο Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
105
103
101
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η υπόθεση Μαζωνάκη βάζει τέλος στους γιατρούς «influencers» – Αυστηροποιούνται οι κανόνες ιατρικής διαφήμισης
Η τραγική κατάληξη και οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου στον χώρο των ανεξέλεγκτων ιατρικών και αισθητικών παρεμβάσεων
Γιατροί influencers
Αδιανόητη τραγωδία με 6 νεκρούς από την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα - Εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί
Στο κτίριο όταν έγινε η έκρηξη ήταν μέσα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον β' όροφο και τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει το Airbnb του πρώτου ορόφου
Κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα
Ανανεώθηκε πριν 48 λεπτά
72
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες – Τα σκληρά βίντεο με παιδική πορνογραφία και η εμμονή του με μια 18χρονη
Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του επτά βίντεο με τρεις γυναίκες που παρακολουθούσε και 503 ψηφιακά αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
40χρονος παρακολουθούσε γυναίκες στο Ηράκλειο
Newsit logo
Newsit logo