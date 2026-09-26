Ελλάδα

Ηράκλειο: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και είχε εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και είχε εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας
Ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και είχε εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας / creta24..gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο 40χρονος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου (26.09.2026) στον εισαγγελέα Ηρακλείου, και στην ανακρίτρια από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη (29.09.2026).

Ο 40χρονος είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημμεληματικές. Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο τόσο κατά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς όσο και κατά τη μεταφορά του στα δικαστήρια του Ηρακλείου, παρέμεινε ανέκφραστος και με σκοτεινό βλέμμα.

Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, με επεισοδιακό τρόπο, τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026) έξω από το σπίτι 18χρονης στην περιοχή του Μασταμπά. Η σύλληψή του έγινε την ώρα που, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν έξω από την κατοικία της 18χρονης και προχωρούσε σε άσεμνες και χυδαίες πράξεις.

Επίσης, σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για πορνογραφία ανηλίκων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία αναμένεται να ζητηθεί από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 40χρονου, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθη χθες (25.09.2026) 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και παραβάσεις Αρχής προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αξιοποίηση στοιχείων, ανωτέρω ημεδαπός κατά το χρονικό διάστημα από 14.06.2026 έως και 25.09.2026 προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τριών τουλάχιστον ημεδαπών (18, 20 και 25 ετών).

Χθες (25.09.2026) μεταμεσονύκτιες ώρες αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν τον ημεδαπό να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις σε εξωτερικό χώρο οικίας της 18χρονης ημεδαπής και τον ακινητοποίησαν.

Στον έλεγχο που του έγινε και σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • Συσκευή κινητού τηλεφώνου
  • Μαχαίρι
  • Ψηφιακό μέσο αποθήκευσης αρχείων (usb)
  • Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος περιείχε ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας και οπτικό υλικό που περιείχε χωρίς συναίνεση βιντεοσκόπηση γυναικών

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
105
103
101
93
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Η γιατρός δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ΕΚΑΒ γιατί είχε πελάτη, νόμιζα ότι είναι ζωντανός» λέει ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός
Ο υπνοθεραπευτής που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη, «σπάει» τη σιωπή του και μιλά για την συνεργασία του με την γιατρό, την ανταλλαγή μηνυμάτων και όσα συνέβησαν στο Κολωνάκι
Ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την φωτογραφία του αναίσθητου Γιώργου Μαζωνάκη
Έκρηξη στην Πλάκα: Για μήνα του μέλιτος είχε έρθει στην Ελλάδα το ένα από τα ζευγάρια των Αμερικανών – Ήταν 3 μηνών έγκυος η κοπέλα
Ο Φλόριν Χότζα και η Ερίσα Τσάνι, που ήταν έγκυος, είχαν παντρευτεί πρόσφατα και ήρθαν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος. Για διακοπές είχε έρθει και η αδελφή του Φλόριν με τον σύζυγό της
Οι τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα 5
Η υπόθεση Μαζωνάκη βάζει τέλος στους γιατρούς «influencers» – Αυστηροποιούνται οι κανόνες ιατρικής διαφήμισης
Η τραγική κατάληξη και οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου στον χώρο των ανεξέλεγκτων ιατρικών και αισθητικών παρεμβάσεων
Γιατροί influencers
Newsit logo
Newsit logo