Ηράκλειο: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και είχε εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Ο 40χρονος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου (26.09.2026) στον εισαγγελέα Ηρακλείου, και στην ανακρίτρια από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη (29.09.2026).

Ο 40χρονος είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημμεληματικές. Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο τόσο κατά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς όσο και κατά τη μεταφορά του στα δικαστήρια του Ηρακλείου, παρέμεινε ανέκφραστος και με σκοτεινό βλέμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, με επεισοδιακό τρόπο, τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026) έξω από το σπίτι 18χρονης στην περιοχή του Μασταμπά. Η σύλληψή του έγινε την ώρα που, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν έξω από την κατοικία της 18χρονης και προχωρούσε σε άσεμνες και χυδαίες πράξεις.

Επίσης, σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για πορνογραφία ανηλίκων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία αναμένεται να ζητηθεί από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 40χρονου, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθη χθες (25.09.2026) 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και παραβάσεις Αρχής προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αξιοποίηση στοιχείων, ανωτέρω ημεδαπός κατά το χρονικό διάστημα από 14.06.2026 έως και 25.09.2026 προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τριών τουλάχιστον ημεδαπών (18, 20 και 25 ετών).

Χθες (25.09.2026) μεταμεσονύκτιες ώρες αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν τον ημεδαπό να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις σε εξωτερικό χώρο οικίας της 18χρονης ημεδαπής και τον ακινητοποίησαν.

Στον έλεγχο που του έγινε και σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Συσκευή κινητού τηλεφώνου

Μαχαίρι

Ψηφιακό μέσο αποθήκευσης αρχείων (usb)

Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος περιείχε ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας και οπτικό υλικό που περιείχε χωρίς συναίνεση βιντεοσκόπηση γυναικών

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.