Έκρηξη στην Πλάκα: Αδιανόητη τραγωδία με 6 νεκρούς – Εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί

Ακολούθησε λίγο πριν τη μια το μεσημέρι η ανεύρεσή δύο σορών που ανήκαν σε δύο από τους τουρίστες που έμεναν στον Α’ όροφο όπου υπήρχε το Airbnb. Στο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα μια τσάντα που περιείχε το μισθωτήριο της κατοικίας, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενοίκων.

Στις δύο τα ξημερώματα του Σαββάτου (26.09.2026) εντοπίστηκε η σορός μια γυναίκας ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε και η σορός ενός άνδρα. Επρόκειτο για το ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στον δεύτερο όροφο.

Λίγο μετά τη μία και μισή το μεσημέρι του Σαββάτου (26.09.2026) εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίοι σοροί και πραγματοποιήθηκε η ανάσυρσή τους. Με αυτό τον τρόπο γράφτηκε η τελευταία πράξη μιας αδιανόητης τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας.

Από την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026) έχασαν τη ζωή τους συνολικά έξι άτομα. Στο κτίριο ήταν μέσα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον β΄’ όροφο και τ έσσερις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει το Airbnb του πρώτου ορόφου.

Τραγικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της κατάρρευσης του κτιρίου στην Πλάκα , καθώς έχουν βρεθεί συνολικοί οι σοροί και των 6 αγνοουμένων.

Στο σημείο επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης ενώ παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν στο σημείο.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή (25.09.2026) προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δυο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.

Σοβαρές ζημιές υπέστη και το γειτονικό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν οι δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης αυτόνομες παροχές αερίου φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Διευκρίνισε, ότι πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα είπε οι αυτόνομες παροχές αερίου αφορούσαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση. Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

«Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή (25.09.2026) προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δυο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.