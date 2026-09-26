Πλάκα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας από την έκρηξη – Αυτοί είναι οι 4 Αμερικανοί τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους

Ανείπωτη είναι η τραγωδία από την έκρηξη στην Πλάκα με έξι άτομα να ανασύρονται νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε την Παρασκευή (25.09.2026) το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη.

Μεταξύ των νεκρών από την έκρηξη στην Πλάκα είναι και τέσσερις Αμερικανοί που είχαν νοικιάσει το Airbnb που υπήρχε στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

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Οι τουρίστες επρόκειτο να αποχωρήσουν από το κτίριο την ημέρα που σημειώθηκε η κατάρρευση από την ισχυρή έκρηξη. Μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από την Ελλάδα στις 15.30 της Παρασκευής.

Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το newsit.gr διακρίνονται οι τέσσερις τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους.

Αριστερά είναι η Φλορίντα Χότζα (Florida Hoxha) και δίπλα της είναι ο Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ (Ian Kirkpatrick) 37 ετών, στο όνομα του οποίου είχε γίνει και η κράτηση του Airbnb. Από την δεξιά πλευρά μετά τον παππού που βρίσκεται στην μέση είναι η Ερίσα Τσάνι (Erisa Cani) και ο Φλορίν Χότζα (Florin Hoxha). Πρόκειται για δύο ζευγάρια που οι διακοπές τους στην Ελλάδα μετατράπηκαν σε τραγωδία. Μάλιστα, η Φλορίντα Χότζα ήταν τριών μηνών έγκυος.

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Τέσσερα από τα θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα

Τα δύο άτομα που έχουν το ίδιο επώνυμο (Χότζα) είναι αδέρφια. Πρόκειται για τη γυναίκα που βρίσκεται στα αριστερά και τον άνδρα που είναι από τα δεξιά.

H Florida Hoxha και ο Ian Kirkpatrick

Στα θύματα περιλαμβάνεται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Ο εντοπισμός και των τελευταίων σορών έβαλε τέλος στις έρευνες των σωστικών συνεργείων σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει τους πάντες.