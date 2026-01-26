Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Η επιθεώρηση εργασίας είναι από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας» δήλωσε ο Κώστας Καραγκούνης

«Η Πυροσβεστική και οι υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος»
φωτιά - τρίκαλα
ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Στον τόπο της τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (26.1.26) κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, στη Βουλή.

«Η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Προφανώς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος» ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας.

Ο Κώστας Καργκούνης εξέφρασε τα ειλικρινά συλλυπητήρια εκ μέρους και του υπουργείου Εργασίας, λέγοντας πως «πραγματικά, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η σκέψη και οι προσευχές μας, από την πρώτη στιγμή είναι στις οικογένειες των θυμάτων» και επιφυλάχθηκε να ενημερώσει το υπουργείο σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας όταν υπάρξουν τα πορίσματα των υπηρεσιών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
102
99
74
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αποσωλήνωση της 6χρονης με εγκεφαλίτιδα επιχειρούν οι γιατροί στη ΜΕΘ του Παίδων – «Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά
Οι γιατροί αναμένεται εντός της ημέρας να επιχειρήσουν τη σταδιακή αφύπνιση του παιδιού, προκειμένου να το αποσωληνώσουν, με τα επόμενα 24ωρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα
Νοσοκομείο παίδων
«Κένταυρος»: Το ελληνικό αντι-drone σύστημα αναπτύσσεται σε πλοία, βάσεις και εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων
Το «όπλο» της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας αναδεικνύεται σε αναπόσπαστο τμήμα της αμυντικής σχεδίασης για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Το σύστημα «Κένταυρος» της ΕΑΒ
Newsit logo
Newsit logo