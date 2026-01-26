Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Η επιθεώρηση εργασίας είναι από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας» δήλωσε ο Κώστας Καραγκούνης

Στον τόπο της τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (26.1.26) κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, στη Βουλή.

«Η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Προφανώς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος» ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας.

Ο Κώστας Καργκούνης εξέφρασε τα ειλικρινά συλλυπητήρια εκ μέρους και του υπουργείου Εργασίας, λέγοντας πως «πραγματικά, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Η σκέψη και οι προσευχές μας, από την πρώτη στιγμή είναι στις οικογένειες των θυμάτων» και επιφυλάχθηκε να ενημερώσει το υπουργείο σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας όταν υπάρξουν τα πορίσματα των υπηρεσιών.