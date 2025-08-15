Εξαφάνιση 13χρονης από τη Λάρισα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Πιο δημοφιλή
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης βρίσκεται στα 15,4 χιλιόμετρα
Είχε αναρτήσει στα social media βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι έχει συγκροτήσει ομάδα για να κάνουν περιπολίες
Φωτιά ξέσπασε στις 10 το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025) στη Λέσβο στον δρόμο Πέτρας - Σκαλοχωρίου στο δυτικό μέρος του νησιού. Η φωτιά που...
Σάμος: «Άρχισε να μου μιλά για θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο» – Η κατάθεση μαθητή για τον γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκων
«Μου είπε ότι πρέπει να έχω ανοιχτό μυαλό», κατέθεσε σε άλλο σημείο ο μαθητής για τον γυμνασιάρχη
Ηλεία: «Δεν έχει αφήσει σπίτι που να μην έχει κλέψει» λέει η γυναίκα για τον διαρρήκτη που της άρπαξε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ
«Είχε κλειστεί με όπλα στο σπίτι, τον παρακάλαγε να βγει ο πατέρας του»
Ο ανήλικος βρίσκεται εκτός κινδύνου παρότι είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
Αστυνομικοί κατάσχεσαν την καραμπίνα εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να πέσει φως στις συνθήκες τραυματισμού του
Οι γιατροί θα κρίνουν αν θα γίνει μεταφορά σε κάποιο νοσοκομείο της Αργολίδας ή ακόμα και των Αθηνών