Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εξαφάνιση 14χρονου στον Άλιμο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο ανήλικος είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια - Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε
Εξαφάνιση

Αγωνία για τον Αρμανίκ (Βαγγέλη) Ντ., 14 ετών από τον Άλιμο. Τα ίχνη του αγοριού αγνοούνται από τις 22 Δεκεμβρίου και έως τώρα δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Την εξαφάνιση του ανήλικου έκανε γνωστή το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Τετάρτη (07.01.2026).

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ., 14 ετών αγνοείται από τις 22/12/2025 από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή του Αλίμου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τετάρτη, 07/01/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
621
251
168
131
128
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
48ωρο μπλόκων και πανελλαδική σύσκεψη για ραντεβού με Μητσοτάκη αποφάσισαν οι συνελεύσεις των αγροτών - «Ακτινογραφία» των αποκλεισμένων δρόμων
«Μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου», λένε για την κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφοι
Αγρότες στα μπλόκα
Μπλόκα Πέμπτη και Παρασκευή αποφάσισε η συνέλευση των αγροτών στη Νίκαια - Πανελλαδική σύσκεψη για συνάντηση με Μητσοτάκη
Συνολικά, 18 μπλόκα τάσσονται υπέρ μίας συνάντησης με τον πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα
Στιγμιότυπο από τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
102
Ανακοίνωση Τυχεροπούλου για οριστική απομάκρυνση της από ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκανδαλώδης απόφαση και συγκάλυψη»
Τι απαντά η Παρασκευή Τυχεροπούλου στην απόφαση της Διοίκησης ΑΑΔΕ να τεθεί εκτός του «Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ»: «Για σκανδαλώδη απόφαση και συγκάλυψη του σκανδάλου» κάνει λόγο η ίδια
ΟΠΕΚΕΠΕ
Newsit logo
Newsit logo