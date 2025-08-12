Εξαφάνιση 16χρονης από τον Κολωνό – Ενεργοποιήθηκε Missing Kid Alert

Συναγερμός στην Αθήνα για την εξαφάνιση της Μαρίας Π., 16 ετών από την περιοχή του Κολωνού Αττικής. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τρίτη (12.08.2025).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της 16χρονης την Τρίτη.

Η Μαρία Π. έχει ύψος 1.57μ., έχει γαλανά μάτια, καστανά μαλλιά και είναι εύσωμη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.