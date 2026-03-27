Εξαφάνιση 16χρονης: Η Λόρα αρνείται ακόμη να μιλήσει στους γονείς της – Δεν έχει πει γιατί αποφάσισε να φύγει

Έναν μήνα μετά τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας στo Βερολίνο στη Γερμανία, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, με βασικό στοιχείο την άρνηση της ανήλικης να επικοινωνήσει με τους γονείς της και να εξηγήσει τι την οδήγησε στην εξαφάνισή της.

Παρά το γεγονός ότι οι γονείς της βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα, στην Πάτρα συγκεκριμένα από όπου και τ έσκασε η 16χρονη και αγωνιούν για την κατάστασή της, η Λόρα δεν έχει θελήσει να μιλήσει ούτε σε εκείνους ούτε στις αρχές της Γερμανίας.

Σύμφωνα με άτομα από το οικογενειακό της περιβάλλον, η 16χρονη αποφεύγει κάθε επικοινωνία, χωρίς να έχει δώσει μέχρι σήμερα κάποια σαφή εξήγηση για όσα συνέβησαν. Η στάση αυτή εντείνει την αγωνία των γονιών της, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ούτε καν να ακούσουν ότι το παιδί τους είναι καλά, αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News του Mega.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ακόμη και μετά τον εντοπισμό της, δεν κατέστη δυνατή η συνάντηση μαζί της. Ο πατέρας της ταξίδεψε από το Βερολίνο στο Αμβούργο και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα χωρίς να μπορέσει να την επισκεφθεί στη δομή όπου φιλοξενείται.

Όσον αφορά τα αίτια της εξαφάνισης, η μόνη πληροφορία που έχει γίνει γνωστή είναι όσα φέρεται να είπε η ίδια στις γερμανικές αρχές: ότι έφυγε από την Ελλάδα επειδή αντιμετώπιζε δυσκολίες προσαρμογής τόσο στο σχολείο όσο και στην καθημερινότητά της. Ωστόσο, δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

Παράλληλα, στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η Λόρα είχε συνδέσεις μέσω social media με δύο άτομα που ζουν στο Βερολίνο, γεγονός που έστρεψε την προσοχή των αρχών στη γερμανική πρωτεύουσα. Μάλιστα, είχε εντοπιστεί σε σταθμό έξω από την πόλη και φαίνεται πως κινήθηκε σε κοντινές περιοχές πριν παρουσιαστεί σε δομή ανηλίκων ζητώντας βοήθεια.

Σήμερα, η 16χρονη παραμένει σε δομή στο Βερολίνο, ενώ οι γονείς της περιμένουν από τις γερμανικές αρχές να τους δοθεί η δυνατότητα να τη δουν και να μιλήσουν μαζί της. Μέχρι τότε, η σιωπή της Λόρας συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο μυστήριο της υπόθεσης.