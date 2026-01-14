Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Το «Χαμόγελο του Παιδιού» κάνει νέα έκκληση με βίντεο – μήνυμα

Δημόσια και ανθρώπινη έκκληση προς τη Λόρα, τη 16χρονη για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη Amber Alert, μετά την εξαφάνισή της, απευθύνει το «Χαμόγελο του Παιδιού», με νέα ανακοίνωσή του το απόγευμα της Τετάρτης (14.01.2026).

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη, για την εξαφάνιση της 16χρονης, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα.

Με λόγια φροντίδας, κατανόησης και αποδοχής, τονίζει ότι υπάρχει ένας ασφαλής χώρος επικοινωνίας, χωρίς κριτική, μόνο με διάθεση να ακούσουμε και να στηρίξουμε.

Το μήνυμα έχει έναν και μόνο στόχο: Να νιώσει η Λόρα ότι δεν είναι μόνη και ότι μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει με ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ασφάλεια και την ευημερία της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, συνεργαζόμενο με τις αρμόδιες Αρχές, και καλεί: τη Λόρα να επικοινωνήσει μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί και νιώθει ασφαλή οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει, να απευθυνθεί άμεσα στον Οργανισμό ή στις Αρχές.

Η προστασία των παιδιών και ο σεβασμός στην προσωπικότητά τους παραμένουν αδιαπραγμάτευτες αξίες για τον Οργανισμό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία:

Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 (24 ώρες).