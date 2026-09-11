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Εξαφάνιση 34χρονου από τη Ριζούπολη – Τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη βερμούδα, λευκή μπλούζα, μαύρο καπέλο, μπεζ αθλητικά παπούτσια, μαύρα γυαλιά, και κρατούσε πράσινη τσάντα ώμου
Εξαφάνιση 34χρονου από τη Ριζούπολη
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Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στη Ριζούπολη για την εξαφάνιση του Δημήτριου Κωνσταντόπουλου, ηλικίας 34 ετών. Πληροφορίες για τον άνδρα που αγνοείται έδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη δημοσιότητα την Παρασκευή (11.09.2026).

Στην ανακοίνωσή του για την εξαφάνιση του Δημήτριου Κωνσταντόπουλου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι τα ίχνη του 34χρονου αγνοούνται από τις 8 Σεπτεμβρίου από την περιοχή της Ριζούπολης στην Αθήνα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, έχει ύψος 1.73 μ., έχει βάρος 80 κιλά, έχει μάυρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη βερμούδα, λευκή μπλούζα, μαύρο καπέλο, μπεζ αθλητικά παπούτσια, μαύρα γυαλιά, και κρατούσε πράσινη τσάντα ώμου.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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