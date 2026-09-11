Συνελήφθη 19χρονος οδηγός μηχανής που έτρεχε και έκανε σούζες στην Αθηνών – Σουνίου: Δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός 19χρονου οδηγού μηχανής προσχώρησαν οι αρχές την πέμπτη (10.09.2026). Ο νεαρός, είχε καταγραφεί σε βίντεο να τρέχει εμ την μοτοσικλέτα του στην Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες.

Σε βίντεο που έδωσε η ΕΛΑΣ στην δημοσιότητα, φαίνεται ο 19χρονος που συνελήφθη, να οδηγεί την μηχανή του στην Αθηνών – Σουνίου στο ύψος του Βάρης, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού «σούζες», με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς.

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Στα πλάνα φαίνεται να κινείται έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το όχημα και να κινείται στην μία ρόδα για δεκάδες μέτρα του δρόμου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη βραδινές ώρες χτες (10-9-2026) στη Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Βάρης, 19χρονος ημεδαπός οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατελήφθη από αστυνομικούς των Ο.Ε.Π.Τ.Α. να κινείται επί της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Βάρης με δίκυκλη μοτοσικλέτα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού «σούζες», με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Επιπρόσθετα κατασχέθηκε η εν λόγω μοτοσυκλέτα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.