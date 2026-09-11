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Συνελήφθη 19χρονος οδηγός μηχανής που έτρεχε και έκανε σούζες στην Αθηνών – Σουνίου: Δείτε βίντεο

Στα πλάνα φαίνεται να κινείται έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το όχημα και να κινείται στην μία ρόδα για δεκάδες μέτρα του δρόμου
19χρονος οδηγός
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Στη σύλληψη ενός 19χρονου οδηγού μηχανής προσχώρησαν οι αρχές την πέμπτη (10.09.2026). Ο νεαρός, είχε καταγραφεί σε βίντεο να τρέχει εμ την μοτοσικλέτα του στην Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες.

Σε βίντεο που έδωσε η ΕΛΑΣ στην δημοσιότητα, φαίνεται ο 19χρονος που συνελήφθη, να οδηγεί την μηχανή του στην Αθηνών – Σουνίου στο ύψος του Βάρης, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού «σούζες», με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Στα πλάνα φαίνεται να κινείται έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το όχημα και να κινείται στην μία ρόδα για δεκάδες μέτρα του δρόμου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη βραδινές ώρες χτες (10-9-2026) στη Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Βάρης, 19χρονος ημεδαπός οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατελήφθη από αστυνομικούς των Ο.Ε.Π.Τ.Α. να κινείται επί της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Βάρης με δίκυκλη μοτοσικλέτα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού «σούζες», με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Επιπρόσθετα κατασχέθηκε η εν λόγω μοτοσυκλέτα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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