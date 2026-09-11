Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κατηγορούμενοι γιατροί έφτιαξαν εταιρεία στο όνομα της κόρης τους για να εισάγουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τους δύο γιατρούς στα χέρια των οποίων έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη 09.09.2026, σκορπίζοντας τη θλίψη.

Εκτός από τη δραστηριότητά τους μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από στο οποίο ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή την ώρα που όπως όλα δείχνουν υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, γρίφος αποτελεί και το πώς τα μηχανήματα αυτά βρέθηκαν στην κλινική στο Κολωνάκι, αφού η διαδικασία αυτή είναι νόμιμη μόνο σε νοσοκομεία.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, υπάρχουν δύο επίμαχα μηχανήματα μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Όπως φαίνεται ο γιατρός που κατηγορείται μαζί με τη σύζυγό του, επίσης γιατρό, είχαν συστήσει μία εταιρία, μπορεί όχι τυπικά, καθώς δεν είναι στο όνομά τους, η οποία έχει ως σκοπό την εισαγωγή των εν λόγω μηχανημάτων.

Οι δύο γιατροί, είχαν δημιουργήσει την εταιρεία «Miracell», με ιδιοκτήτρια την 18χρονη κόρη τους, η οποία έφερνε τα συγκεκριμένα μηχανήματα στην Ελλάδα.

Η εταιρεία, είχε συσταθεί τον Νοέμβριο του 2025, με δηλωμένη διεύθυνση το δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι, με το μυστήριο γύρω από τη δραστηριότητα των δύο γιατρών να συνεχίζεται.

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Το ένα μηχάνημα, έγινε εισαγωγή από αυτή λοιπόν την εταιρεία. Το άλλο μηχάνημα, ήρθε στην Ελλάδα όταν η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ήρθε σε επαφή με εταιρεία στην Γερμανία και ζήτησε να αναλάβει την αντιπροσώπευση της εταιρείας στην χώρα μας, κάτι που έγινε καθώς υπήρχε εμπιστοσύνη λόγω του ότι ήταν πελάτισσά τους.

Το νέο ερώτημα που προκύπτει είναι πόσα ακόμη τέτοια μηχανήματα είχαν προμηθευτεί από τους γιατρούς.

Τα ερωτήματα για τον θάνατο του τραγουδιστή

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται όλα τα στοιχεία γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο κρίσιμα ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο σημαντικό κομμάτι της έρευνας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν εντοπίστηκε καρδιολογικό νόσημα. Έτσι, παραμένει άγνωστο τι ήταν αυτό που προκάλεσε την ανακοπή, με τις αρμόδιες αρχές να περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων που ενδεχομένως θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται σε σχέση με τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία.

Η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε στο Νεκροτομείο Αθηνών από ιατροδικαστές. Από την πλευρά της οικογένειας ορίστηκε ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης, ενώ στη διαδικασία ήταν παρούσα και η τεχνική σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξαν οι αντιφάσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εντοπίστηκαν ανάμεσα στην κατάθεση της γιατρού και στις μαρτυρίες άλλων προσώπων που βρίσκονταν στο σημείο.

Τα ερωτήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, την ώρα που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο, αλλά και το εάν είχε ήδη ξεκινήσει κάποια διαδικασία. «Όχι», φέρεται να υποστηρίζει η γιατρός, ενώ από την άλλη πλευρά αναφέρεται ότι στο ΕΚΑΒ ειπώθηκε πως «δούλευε το μηχάνημα».

Διαφορετικές εκδοχές φέρεται να υπάρχουν ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αναγγελία του περιστατικού, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου Derm Cell, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, φέρεται να υποστηρίζει ότι με τη σύζυγό του και γιατρό που ανέλαβε να «κουράρει» τον Γιώργο Μαζωνάκη, επί της ουσίας συστεγάζονταν στο ίδιο ιατρείο και ο καθένας είχε το δικό του πελατολόγιο.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, φέρεται να υποστηρίζει ότι όταν κατέθεσε στους αστυνομικούς ήταν σε κατάσταση πανικού, σε μία προσπάθεια να «διασκεδάσει» τις εντυπώσεις και να δικαιολογήσει τις απανωτές αντιφάσεις, στις οποίες φέρεται να έχει υποπέσει και αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρχε δόλος στο πώς χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Με τις τοξικολογικές εξετάσεις να εκκρεμούν και αρκετά κομμάτια της υπόθεσης να μην έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει, η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να δοθούν απαντήσεις τόσο για την ακριβή αιτία θανάτου όσο και για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν από αυτόν.