Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Νέα μαρτυρία για τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό στρέφουν τις έρευνες σε άλλη περιοχή

Νέα εξέλιξη υπάρχει στην έρευνα για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται εδώ και περίπου 40 ημέρες στην Κρήτη.

Οι εθελοντικές ομάδες συνεχίζουν τις έρευνες με αμείωτη ένταση στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με νέα μαρτυρία, το ενδιαφέρον για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού έχει στραφεί στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα κατέθεσε ότι πριν από λίγες ημέρες είδε κάτω από μια γέφυρα στην Επισκοπή έναν νεαρό άνδρα που φορούσε ρούχα ίδια με εκείνα που φαίνονται στις φωτογραφίες του αγνοούμενου, καθώς και ένα κομποσκοίνι.

Λόγω της έντονης βροχής, σταμάτησε και τον ρώτησε αν χρειαζόταν βοήθεια, δίνοντάς του ένα μπουκάλι νερό που της ζήτησε.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 33χρονος εθεάθη και πέντε ημέρες αργότερα μέσα στον οικισμό της Επισκοπής Ρεθύμνου.

Οι διασώστες έχουν ήδη μεταφέρει τις έρευνές τους στην ευρύτερη περιοχή, εξετάζοντας όλα τα νέα στοιχεία.

Η πορεία των ερευνών έως τώρα

Οι εθελοντές κινήθηκαν έως χτες, Παρασκευή 16.01.2026 στην περιοχή χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες.

«Σήμερα οι έρευνες γίνονται γύρω από το χωριό Πεμόνια. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και προς Άγιο Πνεύμα. Είναι μεγάλη η περιοχή και δύσβατα πολλά σημεία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιχείρηση», δήλωσε στο Creta24, το μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Γιώργος Kειμενουλάκης.

Έρευνες έγιναν και στο δάσος κοντά στον Φρε, οι οποίες συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα. «Χθες ερευνήσαμε το δάσος στο Φρε, όσο γίνεται γιατί είναι πολύ δύσκολη η περιοχή, αλλά οι έρευνές μας ήταν άκαρπες. Σήμερα ο συνάδελφος Σπύρος Νηστικάκης, με τον σκύλο του, από το Ηράκλειο θα ερευνήσει το δάσος από την ανατολική πλευρά και εγώ αναμένω εντολές από τον συντονιστή», ανέφερε ο θηροφύλακας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου, Γιάννης Γρηγοράκης.

«Τα δικά μας σκυλιά ως επί τω πλείστον είναι για τις φόλες και τα νεκρά ζώα, οπότε εμάς η έρευνά μας έχει να κάνει με το χειρότερο σενάριο, δηλαδή ο άνθρωπος να μη βρίσκεται στη ζωή, κάτι που απευχόμαστε», συμπλήρωσε.

Πότε θα σταματήσουν οι έρευνες

Όπως τονίζει ο κ. Ράμος, οι έρευνες είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, με τους εθελοντές να ελπίζουν πως μέχρι τότε θα έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον 33χρονο γιατρό.

Όπως τα εισιτήρια της επιστροφής είναι «ανοιχτά», με τους εθελοντές να τονίζουν πως θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα που έχουν για να βρεθεί ο αγνοούμενος. «Αν προκύψει κάποιο στοιχείο μπορεί να καθίσουμε περισσότερο, αρκεί να βρούμε τον Αλέξη», δήλωσε ο κ. Ράμος.