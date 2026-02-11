Εξαφάνιση Λόρα: Έχει δώσει δείγμα DNA ο πατέρας της, ζητήθηκε και από την μητέρα της 16χρονης – Ενεργοποιείται η Eurojust

Στην Γερμανία παραμένει ο πατέρας της Λόρα, όπου φέρεται να βρίσκεται εδώ και αρκετές μέρες, μετά την εξαφάνισή της από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, προκαλώντας αγωνία στο πανελλήνιο.

Η εξαφάνιση της 16χρονης είχε σοκάρει όλη τη χώρα, λόγω της τροπής που έχει πάρει η υπόθεση τον τελευταίο μήνα. Η Λόρα φαίνεται πως έχει εκτελέσει ένα πολύ καλοστημένο σχέδιο διαφυγής, αφού έχοντας βοήθεια πιθανότατα κατάφερε να ξεφορτωθεί το παλιό της κινητό πουλώντας το έτσι ώστε να μην βρίσκουν «σήμα» οι αρχές και να φύγει από την Πάτρα. Με ταξί έφτασε στην Αθήνα και τελικά πήγε αεροπορικώς στη Φρανκφούρτη, στη γενέτειρά της την Γερμανία.

Οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν με ό,τι μέσο είχαν για τον εντοπισμό της ανήλικης η οποία φέρεται να βρίσκεται πλέον σε γερμανικό έδαφος. Ο πατέρας της πρόσφατα ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη, ενώ η μητέρα της έχει παραμείνει στην Ελλάδα και παρακολουθεί εξ αποστάσεως από το σπίτι της στο Ρίο, τις εξελίξεις για τον εντοπισμό της κόρης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές είχαν ζητήσει από τη μητέρα δείγμα γενετικού υλικού, ωστόσο δεν έδωσε. Όπως προέκυψε, ο γονέας που έδωσε δείγμα DNA στις αρχές ήταν ο πατέρας της Λόρας. Παράλληλα, ο γενετιστής, Γιώργος Φιτσιάλος, μιλώντας στο Live News είπε πως όταν οι Αρχές θέλουν να κάνουν ταυτοποίηση, καλό θεωρείται να δώσουν δείγμα και οι δύο γονείς.

«Φαίνεται να έχουν ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να πάρουν δείγμα DNA από την μητέρα της Λόρας. Έτσι ώστε αν εντοπίσουν κάποιο τέτοιο σχετικό δείγμα να διευκολυνθούν στην έρευνα τους», είχε αποκαλύψει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης.

«Μου φαίνεται βέβαια περίεργο γιατί δόθηκε αυτή η εντολή και δεν είχε ήδη γίνει από την καλή διάθεση της μητέρας», είπε από την πλευρά του ο δικηγόρος Γιώργος Βλαχόπουλος. Και συμπλήρωσε ότι για να γίνει πάντως ένα τέτοιο αίτημα από τις γερμανικές αρχές σημαίνει πως συντρέχει σοβαρός λόγος. «Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή και αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Είτε ενός κακουργήματος ή όταν υπάρχει θέμα να μάθει το περιβάλλον του παιδιού εάν έχει βρεθεί».

Οι γερμανικές Αρχές φαίνεται πως έχουν εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης χωρίς να αποκλείεται να ξεκινήσουν και κατ’ οίκον έρευνες. Μάλιστα, ένα από τα σπίτια που θα μπορούσαν να ψάξουν ενδεχομένως να είναι εκείνο του ετεροθαλούς αδελφού της ο οποίος πάντως στην αποκλειστική συνέντευξη που είχε δώσει στο Live News υποστήριξε πως έχει να την δει χρόνια.

Ενεργοποιείται η Eurojust για την Λόρα

Οι έρευνες για την 16χρονη πάντως περνούν σε δεύτερο στάδιο μετά και την ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή που δόθηκε όπως αποκάλυψε χτες ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Αυτή τη στιγμή ενεργοποιείται Eurojust συνεργασία. Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την αναζήτηση της Λόρας. Θα έχουμε άρσεις απορρήτου, εξέταση DNA, κατ’ οίκον έρευνες, κινητά, το mail της έρευνας», είπε ο αστυνομικός συντάκτης.