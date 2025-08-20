Εξαφανίστηκε η 13χρονη Βασιλική από την Αγία Παρασκευή

Στις 19/08/25, μεσημεριανές ώρες, έγινε η εξαφάνιση από χώρο φιλοξενίας στην Αγία Παρασκευή της Βασιλικής Ζωής Ν. 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης με εισαγγελική εντολή καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε το «Χαμόγελο του παιδιού» για την εξαφάνιση της Βασιλικής Ζωής, η 13χρονη έχει ύψος 1,55 μ. κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι, μαύρη μπλούζα και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.