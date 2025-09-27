Ελλάδα

Εξαφανίστηκε η 15χρονη Ασενάτ Αλκαουάλντα από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
Εξαφάνιση

Ανακοίνωση για τη εξαφάνιση ανήλικης από δομή φιλοξενίας στην Αθήνα εκδόθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» το Σάββατο (27.09.2025).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση στην Αθήνα, πρόκειται για την 15χρονη Ασενάτ Αλκαουάλντα, με καταγωγή από τη Συρία.

Στις 24/09/25, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας, στην περιοχή της Αθήνας, η Ασενάτ (ον.) Αλκαουάλντα (επ.), 15 ετών, συριακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ασενάτ (ον.) Αλκαουάλντα (επ.), 15 ετών, έχει ύψος 1,60 μ., αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πολεμική Αεροπορία: Εξοπλίζεται με αναβαθμισμένα F-16 Viper και στέλνει μήνυμα ισχύος με ασκήσεις στο εξωτερικό
Tα «μπλε φτερά» έδειξαν ότι δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούw με περισσότερες από 15 παρουσίες εκτός Ελλάδας, σε μεγάλες συμμαχικές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις και αποστολές
F-16 Viper 1
Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Ο εγκέφαλος της σπείρας με κέρδη 8.000.000 ευρώ και οι ρόλοι των μελών της
Η οργάνωση διακινούσε όχι μόνο τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων της, αλλά και κοκαΐνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) και χάπια «ecstasy»
Ο κατηγορούμενος 39χρονος 2
Newsit logo
Newsit logo