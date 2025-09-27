Εξαφανίστηκε η 15χρονη Ασενάτ Αλκαουάλντα από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα

Ανακοίνωση για τη εξαφάνιση ανήλικης από δομή φιλοξενίας στην Αθήνα εκδόθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» το Σάββατο (27.09.2025).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση στην Αθήνα, πρόκειται για την 15χρονη Ασενάτ Αλκαουάλντα, με καταγωγή από τη Συρία.

Στις 24/09/25, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας, στην περιοχή της Αθήνας, η Ασενάτ (ον.) Αλκαουάλντα (επ.), 15 ετών, συριακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ασενάτ (ον.) Αλκαουάλντα (επ.), 15 ετών, έχει ύψος 1,60 μ., αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.