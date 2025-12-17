Ελλάδα

Εξαφανίστηκε ο 13χρονος Μοράντ Σαμαράι από τα Πετράλωνα – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρο παντελόνι
Εξαφάνιση ανηλίκου

Συναγερμός σήμανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση ενός 13χρονου από δομή φιλοξενίας στα Πετράλωνα.

Την Τρίτη (16.12.2025) απογευματινές ώρες, σημειώθηκε εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα, Αττικής, και αφορά τον Μοράντ Σαμαράι (Morad Samarai) 13 ετών, με καταγωγή από το Ιράκ.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 17/12/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
165
163
90
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανυποχώρητοι οι αγρότες στα μπλόκα Πελοποννήσου, Καρδίτσας και Δυτικής Ελλάδας – Επ’ αόριστον αποκλεισμός στο τελωνείο Προμαχώνα
Κλειστή είναι η Ε.Ο. Καλαμάτας- Αθήνας, ενώ αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας θα συμμετάσχουν σε πορεία στο Μεσολόγγι ενώ κλιμακώνονται οι κινητοποίησες στην Ε65 στην Καρδίτσα
Κινητοποίηση αγροτών 6
Καθηγητής στον Βόλο κλείδωσε τους μαθητές μέσα στην τάξη για να κάνει μάθημα - Τους απείλησε πως θα τους αποβάλλει
Οι μαθητές καταγγέλλουν πως ο συγκεκριμένος καθηγητής είναι αρκετά οξύθυμος ενώ πριν από λίγες ημέρες πέταξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είδε στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήρθαν ακόμη τα Χριστούγεννα»
Σχολική αίθουσα 6
Ελεύθεροι με όρους ένας 58χρονος και μια 55χρονη για τις παράνομες επιδοτήσεις - Σε λίγο στον ανακριτή οι συγγενείς Χιλετζάκη και Λαμπράκη
Θα απολογηθούν η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και η σύζυγος του φερόμενου λογιστή
Κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ 7
Στις φυλακές Κορυδαλλού και Αγίου Στεφάνου ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας - Ο γρίφος με τον 30χρονο συνεργό στη δολοφονία στη Φοινικούντα
Aκόμα και σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο 30χρονος έχει έρθει σε επαφή με κάποιες από τις αρμόδιες αρχές και ποιος είναι ο σκοπός του
O 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας οδηγούνται στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών
Newsit logo
Newsit logo