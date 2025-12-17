Εξαφανίστηκε ο 13χρονος Μοράντ Σαμαράι από τα Πετράλωνα – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση ενός 13χρονου από δομή φιλοξενίας στα Πετράλωνα.

Την Τρίτη (16.12.2025) απογευματινές ώρες, σημειώθηκε εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα, Αττικής, και αφορά τον Μοράντ Σαμαράι (Morad Samarai) 13 ετών, με καταγωγή από το Ιράκ.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 17/12/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app