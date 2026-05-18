Σαντορίνη: Συνελήφθησαν 3 γυναίκες που έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια από τουρίστες με λεία γύρω στα 10.000 ευρώ

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ, 900 δολάρια Η.Π.Α., 3 κινητά τηλέφωνα, 2 καπέλα και ρουχισμός
Τα αντικείμενα και χρήματα που έκλεψαν οι γυναίκες
Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν 3 πορτοφολάδες στη Σαντορίνη οι οποίες εκμεταλλεύονταν τον χαμό που γινόταν στην Οία και έκλεβαν ανυποψίαστους τουρίστες.

Οι 3 γυναίκες ηλικίας 13, 40 και 57 ετών, συνελήφθησαν από την αστυνομία της Σαντορίνης καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα ότι ήταν αυτές που άρπαζαν πορτοφόλια και άλλα αντικείμενα από επισκέπτες – τουρίστες.

Η σύλληψή τους έγινε το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 το μεσημέρι και σύμφωνα με τη δικογραφία, εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Οίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτές έκλεψαν τσάντα και πορτοφόλι από δύο πολίτες που περιείχαν χρήματα, κάρτες τραπέζης και διάφορα αντικείμενα.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενες είχαν πάει στη Σαντορίνη με βασικό σκοπό να κλέψουν τους τουρίστες στα σημεία που θα γινόταν ο μεγαλύτερος συνωστισμός.

Στην κατοχή τους και σε έρευνα που έγινε στον χώρο που έμεναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ, 900 δολάρια Η.Π.Α., 3 κινητά τηλέφωνα, 2 καπέλα και ρουχισμός.

Οι συλληφθείσες μετά την δικογραφία για τέλεση διακεκριμένων κλοπών που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου και παράλληλα εξετάζεται η εμπλοκή τους σε τυχόν παρόμοιες υποθέσεις.

