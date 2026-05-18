Ουρές έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης – Ελεύθερη η είσοδος με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Τεράστιες ουρές σχηματίζονται έξω από το Μουσείο Ακρόπολης από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (18.5.26) με αφορμή την ελεύθερη είσοδο λόγω της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. 

Η ουρά έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης είναι εντυπωσιακή και πολλοί είναι αυτοί που περίμεναν για ώρα στον ήλιο για να καταφέρουθν να μπουν μέσα στο Μουσείο. Υπενθυμίζεται ότι από το 1977, στην προσπάθειά του να αναδείξει τη σημασία και τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day).

Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμου», στέλνοντας το μήνυμα ότι τα μουσεία είναι φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών που έχουν στόχο την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.

 

Με την ευκαιρία του εορτασμού, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, εκτός από τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Μάιο σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά κάθε χρόνο ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία, όπου πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων.

Στον εορτασμό συμμετέχει και το Μουσείο Ακρόπολης, που θα είναι ανοιχτό από τις έως τις 17:00 με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους.

