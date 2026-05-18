Βενζίνη: Κολλημένη πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη – «Ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος, οι τιμές των καυσίμων δεν θα πέσουν άμεσα»

Ένα δύσκολο καλοκαίρι προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων αλλά και για τους καταναλωτές, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίζουν να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές βενζίνης στην αντλία.

Όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς, ακόμα και αν σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες στο Ιράν, η αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων δεν αναμένεται να έρθει άμεσα, καθώς θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις μήνες μέχρι να επανέλθει η αγορά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,113 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές αγγίζει ακόμη και τα 2,12 με 2,13 ευρώ το λίτρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζιάκα, λέει στο newsit.gr:

«Πριν από μία εβδομάδα είχαμε κάποια πτωτικά τιμολόγια, όμως τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ξανά άνοδο. Έτσι, η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, στα 2,12 με 2,13 ευρώ σήμερα».

Όπως εξηγεί, κάθε διεθνής εξέλιξη επηρεάζει άμεσα την αγορά καυσίμων, τονίζοντας πως οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές μεταφέρονται σχεδόν άμεσα στις τιμές προς τα πάνω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, προειδοποιεί πως οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολοι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, τόσο για την αγορά όσο και για τους καταναλωτές».

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως ακόμα και αν σταματούσε σήμερα ο πόλεμος, οι τιμές δεν πρόκειται να επιστρέψουν άμεσα στα προηγούμενα επίπεδα. «Και ακόμα και σήμερα να σταμάταγε ο πόλεμος, με τίποτα δεν πρόκειται να επανέλθει η παλιά κατάσταση. Θα θέλουμε τουλάχιστον τρεις μήνες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια, η εικόνα στην αγορά δείχνει ήδη σημάδια κόπωσης, καθώς οι οδηγοί περιορίζουν πλέον τις περιττές μετακινήσεις και προσπαθούν να συγκρατήσουν τα έξοδά τους ενόψει καλοκαιριού.

«Ο κόσμος δεν κόβει τις απαραίτητες διαδρομές, αλλά κόβει τα περιττά, τα μακρινά. Ήδη πολλοί λένε ότι δεν θα φύγουν μακριά τα Σαββατοκύριακα, προσπαθώντας να κάνουν κουμάντο στον οικογενειακό προϋπολογισμό», καταλήγει.