Τροιζηνία: Νεκρός βρέθηκε 30χρονος μέσα στη θάλασσα στον Γαλατά

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 30χρονος άνδρας στην Τροιζηνία, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες (17/5/2026). Εκείνος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα του Γαλατά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο συνδρομής στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά Τροιζηνίας.

Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.