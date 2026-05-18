Ρόδος: Σε κόντρες συμμετείχε ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο τροχαίο με τις δύο νεκρές, δείτε βίντεο

Με ακραίες ταχύτητες και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς κατηγορείται πως έτρεχε ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Ρόδο, οδηγώντας στον θάνατο δύο γυναίκες, μία μητέρα με την κόρη της.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Ρόδο, συνήθιζε να συμμετέχει σε κόντρες, προκαλώντας τον τρόμο και τον φόβο των κατοίκων του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στο «φως» από το dodekanisosvoice.gr φέρεται πως καταγράφεται το εν λόγω αυτοκίνητο σε αυτοσχέδια κόντρα. Ο οδηγός του μάλιστα αναπτύσσει ακραία ταχύτητα, χωρίς να υπολογίζει τον κίνδυνο που προκαλεί με τον «αντίπαλό του».

Δείτε το βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η ασημί BMW ήταν μηχανικά βελτιωμένη, γεγονός που επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες περαστικών για το ότι είδαν αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, λίγο πριν την τραγωδία, με εξάτμιση που έκανε εκκωφαντικό θόρυβο.

Από την σύγκρουση των οχημάτων έχασαν την ζωή τους η μητέρα και η κόρη της. Ταυτόχρονα, τραυματίστηκε ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου και ακόμη 2 άτομα με αποτέλεσμα να μεταφερθούν όλοι στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Αφού ο οδηγός έλαβε τις πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

«Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Γυναίκα η οποία επέβαινε σε τρίτο όχημα και βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο της τραγωδίας, περιέγραψε πως το αυτοκίνητο έκανε ζιγκ-ζαγκ ενώ έφερε και εξάτμιση που έκανε εκκωφαντικό θόρυβο.

«Ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε αρχικά στον ΑΝΤ1.

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπέρασε ένα ασημί, μικρό αυτοκίνητο. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είπα και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”.

Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες», κατέληξε η γυναίκα.

Η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, έμεναν μαζί στο Φαληράκι της Ρόδου.

Πριν από περίπου 10 χρόνια, η κοπέλα είχε χάσει και τον πατέρα της εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.