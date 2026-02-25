Ελλάδα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε και διακινούσε ναρκωτικά – Έκρυβαν κοκαΐνη σε φούρνο μικροκυμάτων

Είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα - 3 συλλήψεις, αναζητούνται άλλοι 2
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που «φρόντιζε» να εισάγει στη χώρα ναρκωτικά και να τα διακινεί, προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, συλλαμβάνοντας μάλιστα 3 άτομα.

Η σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (24.02.2026) και αφού οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούσαν για ημέρες το ύποπτο εμπόρευμα που ερχόταν στην Ελλάδα από χώρα της Ευρώπης. Έτσι, οι αρχές συνέλαβαν τους κατηγορούμενους, στη Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που παρέλαβαν το δέμα με τα ναρκωτικά, παρά τα αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης που λάμβαναν για να μην πέσουν στα ίχνη τους.

Κατά την σύλληψη, ο ένας από τους «3» προέβαλε σθεναρή αντίσταση, προσπαθώντας να γλιτώσει. Οι αστυνομικοί κατάφεραν με επιτυχία να περάσουν χειροπέδες σε όλους.

Από την επιτόπια έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 συσκευασίες με 2.927 γραμμάρια κοκαΐνης που οι κατηγορούμενοι τις είχαν κρύψει μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.

Σε έρευνα που έγινε σε σπίτια και αυτοκίνητα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • αεροβόλο όπλο,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 4 κινητά τηλέφωνα

Επίσης, κατασχέθηκαν 4 οχήματα, από τα οποία τα 2 επαγγελματικά, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να διακινούν τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και του νόμου περί αλλοδαπών, ενώ σε αυτήν περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων ο ένας έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.

