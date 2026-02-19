Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Νέα απώλεια επικοινωνίας στις πτήσεις – Με ένα ραντάρ αντί για τρία το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ένα νέο περιστατικό τροφοδοτεί ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων στη χώρα μας
Πύργος Ελέγχου
Photo / Eurokinissi

Μία νέα καταγγελία έρχεται στη δημοσιότητα για την ασφάλεια των πτήσεων στη χώρα μας, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να δηλώνουν ότι και το πρωί της Πέμπτης 19.02.2026, υπήρξε απώλεια επικοινωνίας δεδομένων με τον σταθμό ραντάρ στο λόφο Μερέντα με αποτέλεσμα η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, να λειτουργεί με ένα μόνο από τα τρία προβλεπόμενα ραντάρ και χωρίς εφεδρικές συχνότητες.

Η καταγγελία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το μεγάλο “μπλακ άουτ” που καθήλωσε τα αεροσκάφη για πολλές ώρες, και τεράστιες καθυστερήσεις στους ταξιδιώτες από και προς το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, με τις πτήσεις να αναβάλλονται και το γεγονός να προκαλεί ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για το προηγούμενο περιστατικό, το συμβάν είχε προκληθεί σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος συνέβη λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών που καταλήγουν στις εγκαταστάσεις των ΚΕΠΑΘΜ, με αποτέλεσμα την ακούσια ενεργοποίηση/συνεχή εκπομπή κρίσιμου αριθμού πομπών και την υποβάθμιση/διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. 

Σε ανακοίνωση της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρει: «Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. «αξιολογούσε» από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί. Η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες, αφού η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη». Αναφέρεται επίσης στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, κατά το οποίο -όπως υποστηρίζει- σημειώθηκε ολική απώλεια επικοινωνιών του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.

Κατά την ίδια, μέχρι σήμερα, όπως τονίζει, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος, ούτε έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης ασφάλειας (safety assessment) ή εκδοθεί επιχειρησιακές οδηγίες διαχείρισης κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι χωρητικότητες των τομέων παραμένουν στο 100%.

Η ΕΕΕΚΕ κάνει λόγο για καθυστερήσεις και σε διαδικασίες προμηθειών. Ειδικότερα, αναφέρεται στο νέο σύστημα ραντάρ (D.P.S.), σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του έχει αυξηθεί στα 160 εκατ. ευρώ, από 76 εκατ. το 2024, χωρίς -όπως υποστηρίζει- να έχουν παρουσιαστεί τεχνικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη σύμβαση για το σύστημα επικοινωνιών φωνής του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., η οποία έληξε χωρίς να παραδοθεί το σύστημα, καθώς και σε καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση της Προσέγγισης Αθηνών, λόγω μη ορισμού επιτροπής για τον καθορισμό λειτουργικών προδιαγραφών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει προβληματισμό για την κατάσταση των υποδομών και καλεί σε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προτίθενται να λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, ενώ δηλώνουν ότι δεν θα παράσχουν υπερεργασία κατά την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να τελειώσει η σημερινή νοοτροπία που υπάρχει στην Υ.Π.Α. και την οδήγησε στην παρακμή, ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας αντάξιο των Ευρωπαϊκών» καταλήγει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
271
119
109
99
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κιβωτός του Κόσμου: «Ο πατέρας Αντώνιος προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας», λένε οι δικηγόροι των θυμάτων
Σε ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε ο πατέρας Αντώνιος, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια ή να καταβάλλει λίγα περισσότερα από 60.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο
Ο πατέρας Αντώνιος
Στις φυλακές Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», σε κελί με άλλους τρεις κρατούμενους - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι δικηγόροι
«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο, μετά την έκρηξη θα σταθώ στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος
βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo