FIR Αθηνών: Το απαρχαιωμένο σύστημα των 30 ετών και το εφεδρικό που δεν λειτούργησε ποτέ

Μια σειρά ερωτημάτων που θα πρέπει άμεσα να απαντηθούν και να δοθούν ασφαλείς λύσεις προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον ένα ακόμα παρόμοιο «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών και στα αεροδρόμια, εξαιτίας των τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων καλούνται να διευθετήσουν οι αρμόδιοι φορείς.

Το συγκεκριμένο σύστημα που προκάλεσε χάος χθες (4.1.26) στα αεροδρόμια της χώρας θεωρείται απαρχαιωμένο, καθώς μετρά περισσότερα από 30 χρόνια ζωής, ενώ ειδικοί που μιλούν στο newsit.gr αναφέρουν πως δεν τέθηκε σε λειτουργεία το εφεδρικό σύστημα και μεταφέρουν τις εκτιμήσεις τους για τις παραμέτρους που απαγόρευσαν τις συνομιλίες στις συχνότητες μεταξύ των πύργων ελέγχων και των πιλοτηρίων και προκάλεσαν το χάος στο FIR Αθηνών.

Για την αξιοπιστία του συστήματος που συνεχώς παρουσιάζει προβλήματα κάνει λόγο η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη. Μάλιστα, τόσο η ίδια όσο και οι συνάδελφοί της αναμένουν το πόρισμα της ΕΔΕ προκειμένου να πληροφορηθούν ποια είναι η αιτία που προκαλέσει τη «σιγή» στις συχνότητες των τηλεπικοινωνιών.

«Το πρόβλημα αφορά ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών που είναι περίπου 30 ετών, κάτι που από μόνο του δείχνει πόσο παρωχημένο είναι. Μιλάμε για τεχνολογία άλλης εποχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία και τη λειτουργία της.

Αυτή τη στιγμή περιμένουμε το επίσημο πόρισμα. Διαβάζουμε ότι θα εμπλακεί και εισαγγελέας, ότι έχει ζητηθεί ΕΔΕ και ότι θα αναζητηθούν ευθύνες. Εμείς περιμένουμε να δούμε που ακριβώς θα καταλήξει το πόρισμα, γιατί η ΥΠΑ μέχρι τώρα φάσκει και αντιφάσκει. Αρχικά μίλησε για “μαζικές παρεμβολές”, αφήνοντας υπόνοιες ακόμη και για κυβερνοεπίθεση, ενώ αργότερα έκανε λόγο για τεχνικό πρόβλημα σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή» αναφέρει η αντιπρόεδρος.

Παράλληλα, η Όλγα Τόκη υποστηρίζει ότι για τα συγκεκριμένα προβλήματα έχουν απευθυνθεί πολλές φορές στην ΥΠΑ, ωστόσο όπως προκύπτει δεν έχουν βρει την κατάλληλη ανταπόκριση. «Το γενικότερο σχόλιο που κάνουμε είναι πως, δυστυχώς, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, η κατάσταση δεν αλλάζει. Το βασικό μας πρόβλημα είναι η διοίκηση της ΥΠΑ, η οποία φέρει τεράστιες ευθύνες. Κάποιος επιτέλους πρέπει να αναλάβει δράση. Η αεροπορική κίνηση αυξάνεται, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν, τα συστήματα παλιώνουν και η κατάσταση χειροτερεύει. Το καλοκαίρι θα φανεί ακόμη πιο έντονα το πρόβλημα, με τις καθυστερήσεις να εκτοξεύονται και όλους να αναρωτιούνται τι φταίει».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορία μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει τους λόγους που δεν ενεργοποιήθηκε το εφεδρικό σύστημα επικοινωνίας και για τον επικρατέστερο σενάριο που προκλήθηκε το πρόβλημα: «Όπως αιφνιδίως εμφανίστηκε το πρόβλημα το πρωί, με τον ίδιο αιφνίδιο τρόπο αποκαταστάθηκε το απόγευμα. Γι’ αυτό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι υπήρξε πρόβλημα στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που μεταφέρει τα δεδομένα προς τις βουνοκορφές. Δεν έγινε καμία εξαναγκασμένη επανεκκίνηση ή reset του συστήματος, παρά μόνο σε πολύ μικρές επιμέρους βαθμίδες, που όμως δεν έλυσαν το γενικό πρόβλημα. Το σύστημα που χρησιμοποιούμε είναι ένα αναλογικό ραδιοτηλεφωνικό κέντρο άνω των 30 ετών. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παλαιότητά του δεν φαίνεται να ήταν η αιτία της βλάβης. Και τα σύγχρονα συστήματα έχουν τις δικές τους ευπάθειες, ιδίως σε ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Δεν θεωρούμε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από την ηλικία του εξοπλισμού. Υπάρχουν εφεδρικά συστήματα, όμως όταν το πρόβλημα αφορά τον ίδιο τον “αέρα” και το ραδιοφωνικό φάσμα, τότε οποιοδήποτε σύστημα και αν χρησιμοποιηθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Το πρόβλημα ήταν παντού, στις ίδιες τις συχνότητες».

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Κανδεράκης κάνει λόγο και για έλλειψη προσωπικού ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι αυτά που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα: «Υπάρχει ήδη σχέδιο δράσης με ορίζοντα τριετίας, έως το τέλος του 2028 – αρχές 2029. Ουσιαστικά, όσα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 15 χρόνια, καλούμαστε να τα υλοποιήσουμε μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα. Παράλληλα, είναι απολύτως απαραίτητες οι προσλήψεις και η ενίσχυση με νέο προσωπικό, καθώς από το 2010 και μετά η υποστελέχωση είναι έντονη. Θέλω να τονίσω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν αυτός που κράτησε όρθιο το σύστημα. Οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί ήταν στις επάλξεις από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ούτε δαιμονοποιούμε τα παλιά συστήματα, ούτε αγιοποιούμε τα καινούργια. Ναι στον εκσυγχρονισμό, αλλά πάντα σε συνδυασμό με επένδυση στον άνθρωπο. Για εμάς, αυτό είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο» αναφέρει ο Πρόεδρος Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας.