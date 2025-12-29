Ελένη Παπαδοπούλου: Νέα αποκάλυψη που «καίει» τον γιο και φερόμενο δολοφόνο της – Το προφίλ του 60χρονου, τα χρέη και οι καβγάδες

Αύριο Τρίτη (30.12.2025) αναμένεται να απολογηθεί ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, της συζύγου πρώην υπουργού, που κατηγορείται ότι νάρκωσε την 87χρονη μητέρα του, την έκαψε ζωντανή μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι και φέρεται να έπαιζε θέατρο για 4 ολόκληρα χρόνια.

Ο λόγος για τον 60χρονο γιο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, που αύριο αναμένεται να απολογηθεί για την άγρια δολοφονία της μητέρας του. «Έχει κλείσει η υπόθεση και δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Θα το κάνουμε θέατρο τώρα; Τι λέτε; Ένα ατύχημα έγινε από τσιγάρο. Η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα», έλεγε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου.

Αυτή ήταν η πρώτη του αντίδραση όταν τον κάλεσαν από την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, για να τον ενημερώσουν πως 4 χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του, η υπόθεση όχι απλώς δεν έχει κλείσει αλλά έχει παρέμβει και εισαγγελέας.

«Ήρθαν έκαναν αυτοψία οι ειδικοί. Πήραν δείγματα. Μακάρι να γίνει δεν με πειράζει. Ας γίνει. Από πού όμως; Από πού κι ως πού δεν μπορώ να καταλάβω», δήλωνε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Ο 60χρονος δηλώνει αθώος με τις αρχές να εκτιμούν πως το έγκλημα έγινε σε τρεις φάσεις. Όπως φέρεται να προκύπτει, ο ίδιος πρώτα φέρεται να νάρκωσε την μητέρα του με ηρεμιστικά χάπια, ύστερα να της προκάλεσε ασφυξία και στη συνεχεία να της έβαλε φωτιά ρίχνοντας ένα μπιτόνι βενζίνης πάνω της.

Έγκλημα χωρίς… τιμωρία για 4 χρόνια

Ήταν 29 Ιανουαρίου 2022. Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, γνωστή κυρία της Αθηναϊκής κοινωνίας και χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου χάνει με τρόπο φρικτό την ζωή της. Όλοι τότε έκαναν λόγο για ατύχημα. «Άκουγα φωνές πολλές φωνές. Σειρήνες, αστυνομία, σε χρόνο ρεκόρ. Είδα φωτιά και αμέσως 25 αυτοκίνητα», είχε τότε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Ακόμα και τα πιο κοντινά της πρόσωπα είναι περιέργως πεπεισμένα πως η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η γυναίκα ήταν φανατική καπνίστρια. «Αυτό που συνέβη είναι ότι ή ξεψύχησε και είχε το τσιγάρο της και έμεινε εκεί που ήταν, ή από τους καπνούς λίγο λίγο την είχε πάρει ο ύπνος, και δεν ξύπνησε και αποκοιμήθηκε από τον καπνό. Ένα από τα δύο συνέβησαν», είχε δηλώσει ο γιος της 87χρονης στο «Φως στο Τούνελ».

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής έκανε λόγο για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού. Κάποιος δηλαδή περιέλουσε με βενζίνη την ηλικιωμένη γυναίκα και την πυρπόλησε όχι μόνο για να σκοτώσει αλλά και για να εξαφανίσει.

«Ένα σημαντικό στοιχείο που ξέχασα να σας αναφέρω είναι ότι ο καναπές που έμενε, που στεκόταν η μητέρα μου, το τραπεζάκι της και το πάτωμα σε ακτίνα δύο μέτρων – τριών μέτρων κύκλου, έχει εξαφανιστεί εντελώς. Δηλαδή υπήρχε κενό εκεί που στεκόταν η μητέρα μου, ήταν μόνο το σώμα της», έλεγε ο γιος του θύματος.

Ο γιος στην πρώτη επαφή με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ήταν απόλυτα αρνητικός. Και μόνο η σκέψη ότι κάποιος “ψαχουλεύει” μια παλιά υπόθεση που είχε αφήσει πίσω του προκαλούσε εκνευρισμό. Μέχρι και πριν λίγες μέρες επέμενε στο σενάριο της αυτανάφλεξης, επικαλούμενος ντοκιμαντέρ που είχε δει στην τηλεόραση.

«Είναι το φαινόμενο αυτό, το έχω δει σε κάποια ντοκιμαντέρ στο National Geographic, που είναι το spontaneous combustion, η στιγμιαία αυτανάφλεξη που λένε, όπου βρίσκουν ανθρώπους που έχουν καεί σε ένα κρεβάτι, ίσως έχει καεί το μισό σώμα, το σπίτι είναι μαυρισμένο, έχει σβήσει η φωτιά, και δεν έχει καεί το υπόλοιπο», τόνιζε στο «Φως στο Τούνελ» στις 22 Δεκεμβρίου 2025 ο γιος του θύματος.

Και έστελνε μηνύματα στην εκπομπή όταν οι αποκαλύψεις έδειχναν ξεκάθαρα δολοφονική ενέργεια: «Από που προκύπτει ότι δεν ήταν φωτιά από τσιγάρο; Παρακαλώ εξετάστε το ενδεχόμενο της αυτανάφλεξης. Σας στέλνω να το δείτε…», ανέφερε ένα εκ των μηνυμάτων του 60χρονου στην εκπομπή.

Όταν όμως τα εργαστήρια «μίλησαν» και έδειξαν πως η 87χρονη τελικά ήταν βαριά ναρκωμένη και πιθανότατα νεκρή πολύ πριν ξεσπάσει η φωτιά τότε η στάση του άλλαξε.

«Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών και αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό πριν ξεψυχήσει», έλεγε ένα άλλο μήνυμα που έστελνε ο ίδιος στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26.12.2025), αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες με τον ίδιο να παραμένει ατάραχος. Δεν ζήτησε εξηγήσεις και τους ακολούθησε χωρίς να πει λέξη.

Το προφίλ του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Και ενώ συγγενείς και γνωστοί της οικογένειας, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο 60χρονος φέρεται να είναι πίσω από την δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου, το προφίλ του γιου μάλλον «αποδεικνύει» την προβληματική συμπεριφορά του.

Σε βίντεο ντοκουμέντο από τη δεκαετία του ‘90 που φέρνει σήμερα το Live News φαίνεται ο κατηγορούμενος να μιλά σε εκπομπή ως διοργανωτής παράνομων rave party στα Οινόφυτα.

«Είναι ο τρόπος διασκέδασης που ξεφεύγει από το καθημερινό». Για τον ίδιο, το rave δεν ήταν απλώς διασκέδαση. Ήταν μία ολόκληρη ιδεολογία που τον οδήγησε να διοργανώνει παράνομα πάρτι στα Οινόφυτα, σε εκτάσεις που ανήκαν στον πατέρα του.

Μετά τη μόδα των rave party, δημιούργησε μία φάρμα παραγωγής αυγών, η οποία όμως κατέρρευσε. Ως μοναχογιός του πρώην υπουργού ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε την οικονομική άνεση να μην εργάζεται.

Οι συγκρούσεις όμως με τη μητέρα του ήταν συχνές, με εκείνη να τον πιέζει να βρει μία σταθερή δουλειά. «Τον γιο τον ξέρω από παιδί. Δεν είχανε καλές σχέσεις, βρίζονταν. Η γυναίκα ήταν κλειδωμένη. Την είχε κλειδώσει μέσα», υπογράμμισε ένοικος της πολυκατοικίας όπου διέμενε η 87χρονη.

Μετά τον θάνατο του υπουργού, η γυναίκα κλείστηκε στο σπίτι στο Κολωνάκι. Ο μόνος που την επισκεπτόταν ήταν ο γιος και οι διανομείς που άφηναν τα ντελίβερι στους γείτονες καθώς η ίδια δεν άνοιγε την πόρτα σε κανέναν. «Μου χτυπούσαν το κουδούνι τα ντελίβερι για να της δώσω το φαγητό».

Οι γείτονες άκουγαν έντονους τσακωμούς ανάμεσα στον γιο και τη μητέρα. Εκείνος ισχυρίζεται πως ο λόγος ήταν το τσιγάρο που δεν έκοβε η ηλικιωμένη, με πληροφορίες πάντως να αναφέρουν πως ήταν βουτηγμένος στα χρέη.

«Τα είχε πουλήσει όλα. Είχαμε μία μικρή κόντρα επί χρόνια με το τσιγάρο. Επειδή είμαι φανατικός αντικαπνιστής και αυτή ήταν φανατική καπνίστρια, είχαμε καταλήξει να της αφήνω μόνο ένα πακέτο την ημέρα», έλεγε ο ίδιος.

Στο σπίτι της χήρας του υπουργού δεν υπήρχαν αντικείμενα αξίας καθώς, όπως είπε, τα ξεπουλούσε εκείνη για να αγοράζει τσιγάρα. «Και είχαμε με αυτό διαμάχη, οπότε είχε πουλήσει πράγματα και έβαζε τους γείτονες να πηγαίνουν να της παίρνουν κρυφά τσιγάρα».

Η περιγραφή του γιου προκαλεί ανατριχίλα

Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε τα γεγονότα, προκαλεί ανατριχίλα. «Να σας περιγράψω. Είναι τραγική…, πολύ τραυματική εμπειρία βεβαίως, δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό που έπαθα», είπε… γελώντας ο 60χρονος.

«Με το που ανοίγω την πόρτα, ξαφνικά κάνει “μπουυυφ” και βγήκε όλη η φλόγα. Έπεσα στα τέσσερα εγώ και προσπάθησα να μπω μπουσουλώντας όπως βλέπω στις ταινίες. Αλλά δεν μπόρεσα ούτε μισό μέτρο να μπω στο χολ μέσα, γιατί καιγόταν το σπίτι όλο», συνέχισε στην περιγραφή ο 60χρονος.

Και πρόσθεσε ξανά γελώντας: «Οι πυροσβέστες βέβαια μου είπαν ότι αυτό είχε γίνει πολλές ώρες πριν, το συμβάν, και σιγόκαιγε μέσα και όλο το σπίτι έχει μαυρίσει. Μάλιστα έχω αφήσει και έτσι».

Με την ίδια ψυχραιμία είχε μιλήσει και στους πυροσβέστες εκείνα τα δραματικά λεπτά, όταν εκείνοι ανέβαιναν να σώσουν την μητέρα του από τις φλόγες και εκείνος κατέβαινε τις σκάλες για να τους ενημερώσει.

«Έβλεπα από τα παράθυρα να βγαίνουν μεγάλες φλόγες. Το πυροθερμικό φορτίο ήταν πολύ μεγάλο. Από το κλιμακοστάσιο είδα να κατεβαίνει γρήγορα ένα άνδρας. Πριν προλάβω να του μιλήσω, μου είπε με ψυχραιμία ότι είναι η μητέρα του στο διαμέρισμα που καίγεται. Εγώ προσωπικά δεν αντιλήφθηκα οσμή εύφλεκτου υγρού αλλά φορούσα αναπνευστική συσκευή. Ο συνάδελφος μου, που δεν φορούσε, μου είπε ότι αντιλήφθηκε οσμή εύφλεκτου υγρού», σχολίασε πυροσβέστης που βρέθηκε στο σημείο την ημέρα της πυρκαγιάς.

Ο πυροσβέστης που δεν φορούσε μάσκα αισθάνθηκε έντονη οσμή, κάτι που ο γιος αρνιόταν κατηγορηματικά. Αναφορικά με την μυρωδιά από τη φωτιά ο 60χρονος υποστήριξε και πάλι…γελώντας: «Όχι, όχι, όχι. Θα καταλάβαινα γιατί ξέρω από αυτά, είμαι επιστήμονας, βιολόγος και της εκπομπής σας θαυμαστής και του Mr. Monk».

Παρά τα όσα έλεγε ο γιος, τα δεδομένα ήταν αμείλικτα. Στα ρούχα της γυναίκας ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης, αλλά το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για μια φανατική καπνίστρια, μόλις 5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Την ίδια στιγμή, επιθυμούσε την πώληση του διαμερίσματος στο Κολωνάκι, ένα σχέδιο στο οποίο η μητέρα του αντιδρούσε έντονα.

Η αποκάλυψη

Πριν κάνει πράξη το σχέδιο δολοφονίας, ο γιος της 87χρονης φαίνεται πως έχει καταστρώσει το σχέδιο για να χτίσει το άλλοθι του. Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, «για εκείνο το απόγευμα, ο 60χρονος είχε πει πως “εγώ είχα παραλάβει από την οδό Σάμου, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, την οικιακή βοηθό, αλλοδαπή, η οποία θα αντικαθιστούσε μία άλλη συνεργάτιδα που βοηθούσε την 87χρονη”.

Της είχε πει από το προηγούμενο βράδυ να πάνε το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο της είπε ότι τελικά θα πάνε την επόμενη μέρα. Τελικά της τηλεφώνησε στις 16:00 και της είπε ότι τελικά θα πάνε στο διαμέρισμα. Ενώ στις καταθέσεις του περιγράφει ότι “εμείς πήγαμε και πήραμε το κλειδί που είχε αφήσει στο περίπτερο η προηγούμενη γυναίκα” και πήγαν και πήραν το κλειδί ώστε να μπουν στο δωμάτιο. Η γυναίκα έμεινε λίγο πίσω – όπως περιγράφει στην κατάθεσή της. Έτσι, πήγαν και είδαν να καίγεται το σπίτι. Αυτό δημιουργεί μία αντίφαση καθώς η γυναίκα αυτή δεν έχει καταθέσει ότι πέρασαν να πάρουν από κάποιο περίπτερο ένα κλειδί. Άρα το κλειδί το είχε ήδη στην κατοχή του ο συγκεκριμένος άνθρωπος».

Και συνέχισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος: «Ενώ περιέγραφε ο 60χρονος στις πρώτες καταθέσεις του στην Πυροσβεστική ότι θα πήγαιναν να πάρουν το κλειδί, είχε πει ότι “εγώ είχα μπει στο σπίτι της γυναίκας το πρωί εκείνης της ημέρας, και της είχα φέρει ένα πακέτο τσιγάρα”. Άρα, δεν υπάρχει θέμα περιπτέρου, καθώς υπήρχε θέμα προηγούμενης άφιξής του. Αυτό στην συνέχεια το αναίρεσε και ανέφερε την εκδοχή ότι πήγε μία φορά και μόνο το απόγευμα, όπου βρέθηκε με τις φλόγες».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 60χρονος φέρεται να έχει πάει νωρίτερα εκεί, να δίνει τα ηρεμιστικά και πιθανόν να σκοτώνει και με ασφυκτικό θάνατο, που δεν μπορεί να αναγνωριστεί για την γυναίκα, η οποία έχει μεγάλο αριθμό εγκαυμάτων και απανθρακώνεται. Σύμφωνα πάλι με την αστυνομία, πιθανόν ο 60χρονος να πνίγει με τα χέρια του την μητέρα του, εικασία που γίνεται ως πιθανή εκδοχή. Έδωσε τα ηρεμιστικά χάπια και έφυγε, ενώ δεν είναι γνωστή η ώρα που φεύγει από το διαμέρισμα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φεύγοντας ο γιος φέρεται να έβαλε την φωτιά στο διαμέρισμα. Έπειτα πήγε από το Κολωνάκι στην οδό Σάμου στον Σταθμό Λαρίσης, συνάντησε την αλλοδαπή γυναίκα-προσωρινή οικιακή βοηθό, πήγαν μαζί στο διαμέρισμα, την άφησε στα σκαλιά, άνοιξε την πόρτα και «είδε» την φωτιά.

«Μας έλεγε να μην δούμε μόνο ένα δωμάτιο του σπιτιού»

Μεσίτρια που είχε συνεργαστεί με τον γιο, μίλησε στην εκπομπή Live News και εξήγησε: «Τα ραντεβού κλείναμε. Η μόνη συζήτηση που έκανα εγώ ήταν “γειά σας, μπορούμε να δούμε το σπίτι αύριο το μεσημέρι;”. “Ναι”.

Πηγαίναμε. Δεν είχαμε ούτε συνεννόηση σε κάτι άλλο ούτε τίποτα. Πάντα, κατά τα λεγόμενά του, ήταν σε ένα δωμάτιο που λογικά ήταν χώρος υπνοδωματίου που μας έλεγε, “αν θέλετε σας παρακαλώ για να μην την ενοχλήσουμε, γιατί όντως πηγαίναμε πάντα μεσημέρια, να μην δούμε ένα δωμάτιο, ένα υπνοδωμάτιο είναι”. Αν έλεγε κάποιος όμως θεωρώ, “όχι εγώ θέλω να το δω”, θα μας άνοιγε», ανέφερε η μεσίτρια.

«Δεν ήταν αρνητικός. Εμείς σεβόμαστε την επιθυμία του. Την μαμά του την είχαμε ακούσει μία φορά που τον ρώταγε ποιος είναι. “Είμαι εδώ λέει με κάποιους κυρίους” είχε πει. Δεν καθόταν να της δώσει αναφορά ή να πιάσει εκείνη την ώρα συζήτηση μαζί της», συνέχισε η μεσίτρια.

Η κηδεία και το σπίτι

Τα χρέη του 60χρονου φέρεται να ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ και λίγο πριν τον κορωνοϊό ο γιος αποφάσισε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι όπως αποκάλυψε η μεσίτρια στο Live News.

«Πουλιόταν από τότε. Φανταστείτε δηλαδή χρονιά, το 2018 – 2019. Θέλανε να πουλήσουν το σπίτι. Το είχαν όλα τα μεσιτικά του Κολωνακίου, το δείχνανε. Τον καιρό που το πουλάγαμε είχε φτάσει σε ένα νούμερο, 850.000 ευρώ, κάπου εκεί. Γιατί ήθελε να φύγει το σπίτι και για κάποιους λόγους δεν πουλιόταν», ανέφερε.

Όλοι οι μεσίτες μιλούσαν αποκλειστικά με τον γιο. Δεν είχαν καμία επικοινωνία με την 87χρονη που, σύμφωνα με τον γιο, ήταν σύμφωνη με την πώληση. Ο 60χρονος υποστήριζε πως είχε καθημερινή και στενή επικοινωνία με την μητέρα του, όμως εκείνο το πρωινό έτυχε να μην μιλήσουν.

Συγγενείς είπαν στο Live News πως ο γιος δεν εμφανίστηκε καν την ημέρα της κηδείας λέγοντας πως είχε covid: «Περιττό να σου πω ότι μου την έστειλε εδώ (τη μητέρα του) και εκείνος μου είπε ότι είχε covid και την έθαψα εγώ στον οικογενειακό τάφο».

«Είπε “Κάηκε η …. Έχουμε οικογενειακό τάφο; Γιατί εδώ θέλουνε να την θάψουμε στου Ζωγράφου, τι δουλειά έχω εγώ με του Ζωγράφου;”. Λέω “Ναι παιδί μου, υπάρχει οικογενειακός τάφος με τους γονείς της και τα αδέρφια της“. Και ήρθε με νεκροφόρα.

Κλειστό καρφωμένο το φέρετρο. Εγώ κάνω και τα μνημόσυνά της και έχω εδώ και τη φωτογραφία της και την βλέπω και της λέω ‘Ε ρε θεία, πώς έγινες έτσι;’. Τουλάχιστον αν μας έλεγε κάτι θα την έπαιρνα εδώ στο σπίτι μου, αφού δεν την ήθελε, τι να πω», είπε η ανιψιά της 87χρονης.

Φίλος του 60χρονου αποκάλυψε από την πλευρά του: «Το συμβάν και τον θάνατο της μητέρας του δεν τον ανακοίνωσε στον προσωπικό του λογαριασμό, το τι συνέβη, το περιστατικό τέλος πάντων. Μου το είπε εμένα κάποια στιγμή αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς σε ποια χρονολογία μου το είπε, όχι κοντά πάντως στο συμβάν.

Αργότερα, μπορεί να ήταν το 2023, μπορεί και το 2024. Και δεν είχε κάνει καμία ανακοίνωση, μου το είπε βέβαια, ότι δεν το έβγαλα γιατί δεν θέλω να με λυπούνται, κτλ. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάπως θλιμμένος να το πω έτσι… Από τα σύννεφα δεν έχω πέσει γιατί αυτές τις μέρες που το πήρα χαμπάρι, έκανα μία ερώτηση στον εαυτό μου, ότι αν με ρώταγε κάποιος ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτό το έγκλημα, θα ήταν ο … και ξαναλέω λόγω της παράνοιας που διέκρινα».