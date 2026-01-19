Ελλάδα

Ελεύθερο μετά την απολογία του το 33χρονο μοντέλο για ένοπλες ληστείες – Στη φυλακή δύο συλληφθέντες 

Η 33χρονη αρνήθηκε την ενεργό συμμετοχή της στις ληστείες, υποστηρίζοντας ότι είχε υπάρξει συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο
Συμμορία με ληστείες σε βενζινάδικο
Η στιγμή που ο ληστής με προτεταμένο το όπλο απειλεί υπάλληλο βενζινάδικου
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους δύο από τους πέντε κατηγορούμενους, για το μπαράζ ένοπλων ληστειών σε μίνι μάρκετ και βενζινάδικα, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος άνδρας που το 2010 συμμετείχε στη συμμορία που «γάζωσε» με καλάσνικοφ τους άτυχους νεαρούς αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ Γιάννη Ευαγγελινέλη και Γιώργο Σκυλογιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία αποδέχτηκε τη συμμετοχή του σε πέντε από τις 12 ληστείες που αποδίδονται στη δράση του κυκλώματος και φέρεται να δήλωσε χρόνιος χρήστης ναρκωτικών.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και ένας 32χρονος κατηγορούμενος. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσα σε αυτούς και το γνωστό μοντέλο.

Δείτε εδώ, εικόνες – ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας

Η 33χρονη κατηγορούμενη αρνήθηκε την ενεργό συμμετοχή της στις ληστείες, υποστηρίζοντας ότι είχε υπάρξει συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο που διέπρατταν ληστείες, στις οποίες όμως ουδέποτε συμμετείχε. «Δεν ήμουν σύμφωνη με αυτό που έκαναν αλλά φοβόμουν να τους πω το οτιδήποτε. Ο λόγος που φοβόμουν ήταν γιατί ο πρώτος κατηγορούμενος είχε μια βίαιη συμπεριφορά και τον έχω δει να κουβαλά ένα ασημένιο όπλο», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των πέντε συλληφθέντων, στους κατηγορούμενους αποδίδονται 12 ληστείες με λεία σχεδόν 9.000 ευρώ.

