Βίντεο ντοκουμέντα από τη συμμορία των ληστών των βενζινάδικων που είχε για οδηγό το 33χρονο μοντέλο

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας, που έκανε ληστείες σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ σε περιοχές των δυτικών προαστίων της Αττικής και στην οποία συμμετείχε και ένα 33χρονο μοντέλο, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Η συμμορία που αποτελείτο από έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και το μοντέλο, που είχε λάβει μέρος και σε διαγωνισμό ομορφιάς, αλλά και μία άλλη γυναίκα, από τον περασμένο Αύγουστο έως και πριν λίγες ημέρες είχε πραγματοποιήσει 12 εισβολές και ληστείες σε πρατήρια καυσίμων, μίνι μάρκετ και περίπτερα.

Με τη χρήση όπλων ή μαχαιριών απειλούσαν τους υπαλλήλους και στη συνέχεια τους υποχρέωναν να τους δίνουν τις εισπράξεις των ταμείων. Μάλιστα, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις όπου ήταν ιδιαίτερα βίαιοι, τραυματίζοντας με μαχαίρι στην κοιλιά έναν υπάλληλο.

Η 33χρονη εκτελούσε, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, χρέη οδηγού και μετέφερε τους συνεργούς της στα καταστήματα που είχαν στοχοποιήσει. Η άλλη γυναίκα που συνελήφθη έμπαινε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων και βοηθούσε στην πραγματοποίηση της ληστείας.

Όπως θα δείτε στα βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, η συμμορία δρούσε κυρίως ανά τριάδες. Οι δύο από τους δράστες αποσπούσαν από τους υπαλλήλους τα χρήματα, ενώ ο τρίτος τους περίμενε στο αυτοκίνητο της διαφυγής.

Μάλιστα, η 33χρονη εκτέλεσε χρέη οδηγού σε τρεις τουλάχιστον ληστείες ενώ δεν αποκλείεται να έδωσε το αυτοκίνητό της και στις υπόλοιπες ενέργειες της εγκληματικής οργάνωσης.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνονται οι δυάδες των δραστών κατά τη διάρκεια τριών ληστειών. Όπως θα δείτε, με προτεταμένο το όπλο ο ένας από αυτούς απειλεί τον υπάλληλο ενώ ο άλλος του αδειάζει τις τσέπες αλλά και το ταμείο.

Σε άλλο βίντεο, οι δράστες που δεν είναι ικανοποιημένοι με τα χρήματα που βρίσκουν στο ταμείο, οδηγούν τον υπάλληλο και σε άλλο χώρο όπου φέρεται να βρίσκονται επιπλέον χρήματα.