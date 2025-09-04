Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 5 από τους 17 κατηγορουμένους για το κύκλωμα στα Χανιά

Με τις απολογίες των 17 κατηγορουμένων για την εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση στα Χανιά ξεκινά η διαδικασία για την πολυδαίδαλη υπόθεση με το κύκλωμα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι από τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα στα Χανιά, μετά την απολογια τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το απόγευμα της Πέμπτης 04.09.2025, δύο ακόμα κατηγορούμενοι για σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, οι οποίοι απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ακόμη ελεύθερος αφέθηκε και ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, που είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο με την κατηγορία ότι παρείχε ενημέρωση για κινήσεις της υπηρεσίας του σε μέλη της οργάνωσης.

Μετά την απολογία του αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησαν τον ίδιο «δρόμο» και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι.

Συνολικά έχουν αφεθεί ελεύθεροι πέντε εκ των κατηγορουμένων, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι δεκαεπτά συλληφθέντες, μέρος των 48 ατόμων που έχουν ήδη προσαχθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Στον πυρήνα των διώξεων βρίσκεται η κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές εστιάζουν και σε επιμέρους κακουργήματα: Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.