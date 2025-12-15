Ελλάδα

Ελληνικό σκάφος γεμάτο κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό – Πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ο εγκέφαλος

Σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ναρκωτικών - Συνεχείς έρευνες και από το ελληνικό FBI
A large number of transparent sachets filled with white powder. White powder packaged in small sachets.
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

«Σάλτο» σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων που είχε φορτώσει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική και έφτανε στα παράλια της Ευρώπης, πραγματοποίησαν οι διωκτικές αρχές, περνώντας χειροπέδες σε 10 άτομα, ενώ εγκέφαλος φέρεται να είναι πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.  

Πιο συγκεκριμένα, σκάφος ελληνικών συμφερόντων ξεκίνησε από το λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας και έφτασε στη Λατινική Αμερική για να παραλάβει την κοκαΐνη. Το σκάφος εντοπίστηκε από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό και τέθηκε υπό παρακολούθηση, όπου διαπιστώθηκε ότι μετέφερε ναρκωτικά. Στη συνέχεια άρχισε να ρυμουλκείται για να πιάσει λιμάνι, ώστε να καταμετρηθούν οι ποσότητες των ναρκωτικών.

Το σκάφος είχε 5 άτομα πλήρωμα που αναμένεται να συλληφθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει ακόμα 5 συλλήψεις σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα, ενώ οι έρευνες για την εγκληματική οργάνωση, που όπως φαίνεται θησαύριζε από το εμπόριο ναρκωτικών να συνεχίζονται.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας που παλαιότερα είχε γίνει γνωστός ως πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ανάλογα αδικήματα.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες μέρες, αφού σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία.

Την ίδια ώρα, διευκρινίζεται πως το σκάφος βρίσκεται εν πλω και δεν υπάρχει δεύτερη υπόθεση με κατάσχεση πλοίου γεμάτο ναρκωτικά στον Πειραιά, όπως αρχικά μεταδόθηκε από τηλεοπτικά κανάλια. 

Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.

48
