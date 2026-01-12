Ένοπλες Δυνάμεις: Η επόμενη μέρα μετά τις κρίσεις, τα «καυτά» εξοπλιστικά προγράμματα και οι «fast track» διαδικασίες

Οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και η «σφραγίδα» συνέχειας στη στρατιωτική ηγεσία δεν είναι μια τυπική διοικητική πράξη αλλά το σημείο που – παραδοσιακά – κλείνει ο κύκλος της εσωτερικής αναδιάταξης και ανοίγει ο κύκλος της καθαρής εκτέλεσης για αποφάσεις, χρονοδιαγράμματα, προτεραιοποίηση πόρων, πίεση στη διοικητική αλυσίδα και κυρίως ικανότητα να «τρέξουν» γρήγορα τα προγράμματα που έχουν ωριμάσει στον σχεδιασμό και αρχική υλοποίηση, αλλά πρέπει να περάσουν στο πεδίο.

Το σήμα που εκπέμφθηκε μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για τις φετινές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις – με την απόφαση για παράταση της θητείας των Αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ – δείχνει ότι η πολιτική ηγεσία επέλεξε τη σταθερότητα και τη συνέχεια στη γραμμή διοίκησης, σε μια περίοδο όπου «τρέχουν» ταυτόχρονα μεγάλες προμήθειες, αναδιαρθρώσεις και επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Ακριβώς γι’ αυτό, η επόμενη μέρα των κρίσεων δεν έχει χώρο για καθυστερήσεις, αλλά είναι ημέρα εφαρμογής. Και το βασικό ερώτημα είναι διπλό και αφορά το ποια είναι η ιεράρχηση ανά Κλάδο και πώς θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες χωρίς να χαθεί ο έλεγχος, η διαφάνεια και η θεσμική θωράκιση που απαιτείται για εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων.

Το 2026 ως χρονιά «επιχειρησιακής ωρίμανσης»

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί από τα θέματα του τελευταίου διαστήματος δεν περιγράφει το 2026 ως χρονιά που «ανακαλύπτει» νέα προγράμματα από το μηδέν, αλλά ως χρονιά που καλείται να μετατρέψει αποφάσεις και υπογραφές σε απτή ισχύ. Η γραμμή είναι καθαρή και αφορά το πέρασμα από τα σχέδια και τα PowerPoint στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Το πλαίσιο αυτό αποτυπώνεται σε τρεις κοινούς άξονες για όλους τους Κλάδους: διαθεσιμότητες/υποστήριξη, δικτυοκεντρική ολοκλήρωση, αύξηση ακτίνας και ποιότητας πυρός.

Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να έρθει ένα νέο σύστημα. Πρέπει να είναι διαθέσιμο, να συνδέεται με τα υπόλοιπα, να υποστηρίζεται και να αλλάζει πραγματικά την ακτίνα δράσης και το αποτύπωμα αποτροπής.

«Fast track» διαδικασίες

Η επιτάχυνση είναι το ζητούμενο. Το τελευταίο διάστημα, η συζήτηση για fast track διαδικασίες στην έγκριση και προώθηση εξοπλισμών επανήλθε δυνατά.

Πρακτικά, «fast track» στον ελληνικό μηχανισμό σημαίνει:

Γρήγορη θεσμική ωρίμανση (Επιτροπές, εγκρίσεις, πολιτικό “go”).

Συμπίεση χρόνων στη ΓΔΑΕΕ/διαπραγματεύσεις.

Παράλληλη εργασία (τεχνικές ομάδες, νομική προετοιμασία, βιομηχανικά πακέτα) αντί για διαδοχικά βήματα.

Κλείδωμα χρηματοδότησης με καθαρά στάδια πληρωμών και ρήτρες παραδόσεων.

Υποστήριξη «from day one» (FOS, ανταλλακτικά, εκπαίδευση, υποδομές).

Η ουσία είναι ότι, μετά τις κρίσεις, ο χρόνος αντιμετωπίζεται ως επιχειρησιακός παράγοντας. Και ο χρόνος «καίει» ειδικά σε μια σειρά από προγράμματα άμεσης ανάγκης.

Το μεγάλο στοίχημα μετά τις κρίσεις είναι να μην χαθεί ούτε εβδομάδα σε «μεταβατικά κενά» της διοίκησης. Κι αυτό, στην πράξη, σημαίνει ότι τα ώριμα προγράμματα μπαίνουν μπροστά.

Πολεμικό Ναυτικό: FDI, MEKO και η «γέφυρα» των Bergamini

Από την τελετή στη Σαλαμίνα στον ρυθμό παραγωγής και ένταξης

Για το Πολεμικό Ναυτικό, η περίοδος που ανοίγει είναι μεταβατική αλλά και ιστορική. Η άφιξη της «ΚΙΜΩΝ» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας – με τον σχεδιασμό υποδοχής υψηλού συμβολισμού – δεν είναι απλώς εικόνα.

Είναι η είσοδος σε μια νέα εποχή: Διαδικασίες ένταξης, επιχειρησιακή αξιολόγηση, «δέσιμο» πληρωμάτων με ένα πλοίο που αλλάζει επίπεδο σε αισθητήρες και όπλα.

Και ακριβώς επειδή η πρώτη μονάδα είναι αυτή που αφορά το δύσκολο κομμάτι, τα πρώτα βήματα, τις παιδικές ασθένειες, τα πρωτόκολλα, η συνέχεια κρίνεται από το πόσο γρήγορα θα έρθει ρυθμός.

Σε αυτή τη λογική, τα sea trials της «ΝΕΑΡΧΟΣ» στις αρχές Φεβρουαρίου αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα. Όταν το first-of-class έχει ήδη ανοίξει δρόμο, η δεύτερη μονάδα πρέπει να αποδείξει ότι η γραμμή έχει μάθει, ότι η διαδικασία απλοποιείται, ότι το πλοίο βγαίνει στη θάλασσα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μικρότερο ρίσκο καθυστερήσεων. Αυτό είναι το σημείο που ο χρόνος αρχίζει να δουλεύει υπέρ.

Παράλληλα, ο «χάρτης» των FDI δεν τελειώνει στις δύο πρώτες. Η τρίτη, ο «ΦΟΡΜΙΩΝ», και η τέταρτη, ο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», συγκροτούν το σύνολο που θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να μιλήσει για πραγματική αλλαγή ισορροπίας.

Και όσο το πρόγραμμα ωριμάζει, τόσο μεγαλώνει η απαίτηση να μη μείνει τίποτα «στον αέρα»: υποστήριξη, ανταλλακτικά, εκπαιδεύσεις, προσομοιωτές, διαδικασίες, διακλαδικές ασκήσεις. Οι φρεγάτες δεν είναι απλώς πλοία. Είναι κόμβοι ενός δικτύου.

MEKO: Η επιβίωση της γέφυρας μέχρι να «δέσει» ο νέος Στόλος

Αν οι FDI είναι η αιχμή της νέας εποχής, οι ΜΕΚΟ είναι η απαραίτητη γέφυρα. Η επιχειρησιακή πραγματικότητα δεν επιτρέπει «κενά» μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των νέων μονάδων.

Γι’ αυτό και ο εκσυγχρονισμός των ΜΕΚΟ δεν αντιμετωπίζεται ως επιλογή άνεσης, αλλά ως όρος σταθερότητας. Η πρόκληση εδώ δεν είναι μόνο τεχνική. Είναι οργανωτική με στόχο να υπογραφούν και να «τρέξουν» οι συμβάσεις.

Το μοντέλο που έχει πέσει στο τραπέζι δείχνει ότι το ΠΝ θέλει ένα πρόγραμμα που θα έχει άμεσα αποτελέσματα στη θάλασσα. Και μετά τις κρίσεις, ακριβώς επειδή υπάρχει διοικητική συνέχεια, το ζητούμενο είναι η υλοποίηση να πάρει τη μορφή επιχειρησιακής εκστρατείας.

Κάθε καθυστέρηση μεταφράζεται σε ημέρες λιγότερης διαθεσιμότητας, άρα σε λιγότερες επιλογές σε ένα περιβάλλον υψηλής πίεσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Bergamini: Η ρεαλιστική ενίσχυση «εδώ και τώρα»

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για τις ιταλικές FREMM Bergamini αποκτά τη σημασία της «γρήγορης ένεσης ισχύος». Γιατί το Πολεμικό Ναυτικό έχει μπροστά του μια δύσκολη εξίσωση:

Από τη μία η ποιοτική αλλαγή με τις FDI, από την άλλη η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των σύγχρονων μονάδων πρώτης γραμμής όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η λογική των Bergamini δεν είναι ανταγωνιστική προς τις FDI. Είναι συμπληρωματική. Είναι το «πακέτο» που μπορεί να καλύψει το κενό σε αριθμούς, να δώσει άμεσα επιχειρησιακές επιλογές, να κρατήσει υψηλό το επίπεδο αποτροπής μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξη των νέων γαλλικών φρεγατών και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση με τις αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ.

Και εδώ το fast track δεν αφορά μόνο την πολιτική απόφαση. Αφορά το δύσκολο κομμάτι των μεταχειρισμένων: κατάσταση πλοίων, διαθέσιμα όπλα, υποστήριξη, χρονοδιάγραμμα παράδοσης, εκπαίδευση πληρωμάτων, κόστος κύκλου ζωής.

Αν αυτά «κουμπώσουν» και μάλιστα σύντομα με ορίζοντα πριν το 2030, το Πολεμικό Ναυτικό παίρνει ανάσα σε χρόνο που μετράει. Δεν είναι τυχαίο ότι, όσο προχωρά η ευρωπαϊκή αβεβαιότητα και όσο μεγαλώνει ο ανταγωνισμός στη θάλασσα, τα ναυτικά κοιτάζουν λύσεις που προσφέρουν άμεση επιχειρησιακή ανακούφιση.

Πολεμική Αεροπορία: F-16 Viper, F-35 και νέα μεταγωγικά

Block 50 σε Viper: Ο κρίκος που δεν πρέπει να σπάσει

Για την Πολεμική Αεροπορία, ο μεγάλος στόχος είναι ένας: ενιαίος κορμός μαχητικών με κοινή φιλοσοφία, κοινά υποσυστήματα και κοινή δικτύωση. Η αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper είναι ο κρίκος που πρέπει να «κουμπώσει» πάνω στο ήδη εξελισσόμενο πρόγραμμα των 83 Block 52+/52M, ώστε η HAF να μην βρεθεί με δύο ταχύτητες στον ίδιο τύπο αεροσκάφους.

Η καθυστέρηση σε τέτοια προγράμματα δεν είναι απλώς θέμα ημερολογίου. Είναι θέμα κινδύνου: κόστη που ανεβαίνουν, παράθυρα ευκαιρίας που κλείνουν, απαιτήσεις που σκληραίνουν, παραγωγικές γραμμές που γεμίζουν, προτεραιότητες που αλλάζουν. Και όσο η Πολεμική Αεροπορία πιέζει για θεσμικά βήματα, τόσο γίνεται σαφές ότι ο στόχος δεν είναι «μια ακόμη αναβάθμιση», αλλά η ολοκλήρωση των Viper ως κυρίαρχης ραχοκοκαλιάς, με δυνατότητες που πατάνε στη δικτυοκεντρική λογική του σύγχρονου πολέμου.

Την ίδια ώρα, η προετοιμασία για την επόμενη γενιά — με ορίζοντα το F-35 — δεν μπορεί να γίνει με συνθήματα. Θέλει υποδομές, διαδικασίες, ασφάλεια πληροφοριών, εκπαίδευση και, κυρίως, ωριμότητα στο C2.

Κι εδώ έρχεται το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της Πολεμικής Αεροπορίας: η καθημερινή επιχειρησιακή δυνατότητα δεν στηρίζεται μόνο στα μαχητικά. Στηρίζεται και στη μεταφορική ικανότητα που κρατά ζωντανή μια χώρα με νησιά, αποστολές, διασπορές και ανάγκες διαρκούς μετακίνησης δυνάμεων.

Μεταφορικά: Η επιστροφή των διαθεσιμοτήτων και το στοίχημα της «επόμενης μέρας»

Η ιστορία με τα μεταφορικά τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν μάθημα για το τι σημαίνει υποστήριξη στην πράξη. Υπήρξαν περίοδοι που οι διαθεσιμότητες έφτασαν σε οριακά επίπεδα, ακόμη και στο απόλυτο μηδέν, δημιουργώντας ένα επιχειρησιακό κενό που δεν καλύπτεται εύκολα σε κρίσιμες αποστολές.

Το γεγονός ότι πλέον καταγράφεται σαφής βελτίωση – με επιστροφή περισσότερων αεροσκαφών σε πτητική κατάσταση – δείχνει ότι η προσπάθεια αποδίδει.

Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκονται τα C-130 και τα C-27J. Τα Spartan είναι το εργαλείο που ταιριάζει στη γεωγραφία της χώρας, στις μεταφορές μικρών και μεσαίων φορτίων, στις αποστολές που απαιτούν ευελιξία.

Η αποκατάσταση περισσότερων C-27 και η επαναφορά επιπλέον αεροσκαφών στη γραμμή πτήσεων είναι κρίσιμη, γιατί δημιουργεί επιχειρησιακό «μαξιλάρι». Το ίδιο ισχύει και για τα C-130, τα οποία παραμένουν ο βασικός πυλώνας στρατηγικών μεταφορών, όσο κι αν είναι απαιτητικά στη συντήρηση.

Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα που δεν μπορεί να μείνει άλλο «στον αέρα»: ποιο είναι το νέο μεταφορικό της επόμενης δεκαετίας; Το σενάριο του C-390 έχει ακουστεί έντονα ως επιλογή που συνδυάζει επιδόσεις, σύγχρονη σχεδίαση και δυνατότητα κάλυψης πολλών αποστολών, ενώ πάντα υπάρχει και η «γραμμή» του C-130J ως φυσική εξέλιξη του τύπου.

Το κρίσιμο δεν είναι μόνο ποιο θα επιλεγεί. Είναι πώς θα «τρέξει» η διαδικασία ώστε η Πολεμική Αεροπορία να μη βρεθεί σε νέο κενό όταν τα παλιά αεροσκάφη φτάσουν στο όριο αντοχής τους.

Η μεταφορική ικανότητα δεν είναι θέμα γοήτρου. Είναι θέμα εθνικής λειτουργίας. Σε μια κρίση, οι μεταφορές είναι αυτές που καθορίζουν πόσο γρήγορα μπορείς να ενισχύσεις νησιά, να μετακινήσεις προσωπικό, να στηρίξεις αποστολές, να κάνεις αεροδιακομιδές.

Άρα, όταν μιλάμε για fast track, εδώ μιλάμε για fast track στη θεμελίωση: συμβάσεις, χρηματοδότηση, βιομηχανική συμμετοχή, χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, και παράλληλα συνέχιση της προσπάθειας υποστήριξης των υφιστάμενων μέχρι να έρθει ο αντικαταστάτης.

Στρατός Ξηράς: Αντι-UAV συστήματα και «θόλος» αεράμυνας

PULS και νέα εποχή στο Πυροβολικό: Βάθος, ακρίβεια, ρυθμός

Ο Στρατός Ξηράς έχει μπει σε μια φάση όπου η ισχύς πυρός αποκτά νέο νόημα. Δεν είναι μόνο «πόσες ρουκέτες». Είναι πόσο βαθιά, πόσο γρήγορα, πόσο ακριβώς και πόσο δικτυωμένα.

Η απόκτηση των εκτοξευτών PULS και η γενικότερη μετάβαση σε πιο σύγχρονη αντίληψη πυρών είναι μια από τις πιο καθαρές ενδείξεις ότι το ΓΕΣ θέλει να αλλάξει το αποτύπωμα στο πεδίο: περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ακτίνα, καλύτερη ενσωμάτωση με ISR, καλύτερη διαχείριση στόχων.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον για αναβαθμίσεις υφιστάμενων συστημάτων – ώστε να μη χαθεί κεφάλαιο που υπάρχει ήδη – δείχνει μια πιο ώριμη φιλοσοφία: δεν πετάς το παλιό, το κάνεις χρήσιμο σε ένα νέο δόγμα, εκεί που έχει νόημα.

Όμως αυτή η μετάβαση απαιτεί κάτι που συχνά υποτιμάται: Εκπαίδευση προσωπικού, νέα λογική στο C2, και διαδικασίες που να επιτρέπουν γρήγορη στοχοποίηση και εκτέλεση χωρίς γραφειοκρατικά «φρένα».

Ο «θόλος» από πρόγραμμα – τίτλος σε πραγματική ασπίδα

Το μεγαλύτερο πακέτο που προβάλλει ως κομβικό – και αυτό που έχει τη δυναμική να περάσει από θεσμικά στάδια πρώτο – είναι ο αντιαεροπορικός και αντιπυραυλικός «θόλος». Δεν είναι ένα ακόμη σύστημα. Είναι αρχιτεκτονική. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πλέγμα που να συνδυάζει αισθητήρες και αναχαιτιστικά μέσα σε πολλαπλά επίπεδα, απέναντι σε ένα περιβάλλον όπου ο κορεσμός (drones, cruise, βαλλιστικές απειλές σε διαφορετικά σενάρια) είναι η νέα πραγματικότητα.

Η αξία του θόλου δεν θα κριθεί μόνο από το τι θα αποκτηθεί, αλλά από το πώς θα συνδυαστεί με το υφιστάμενο οπλοστάσιο. Πώς θα περάσουν δεδομένα, πώς θα λειτουργήσει η διοίκηση και ο έλεγχος, πώς θα γίνει η διακλαδική εικόνα πραγματικότητα. Και εδώ είναι το σημείο που η fast track λογική πρέπει να είναι έξυπνη και να επιταχύνει χωρίς να αφήνει πίσω κενά διαλειτουργικότητας και υποστήριξης. Γιατί μια ασπίδα χωρίς ενιαία «γλώσσα» είναι απλώς ακριβά κομμάτια μετάλλου.

Αντι-UAV: Ο πόλεμος που έχει ήδη έρθει

Σε όλα τα πρόσφατα επιχειρησιακά παραδείγματα, ένα στοιχείο επανέρχεται: τα UAV δεν είναι «δευτερεύουσα απειλή». Είναι εργαλείο κορεσμού, αναγνώρισης, στοχοποίησης, ακόμη και κρούσης. Άρα, ο Στρατός Ξηράς δεν μπορεί να βλέπει την αντι-UAV άμυνα ως μεμονωμένες λύσεις. Χρειάζεται πλέγμα αισθητήρων, ηλεκτρονικό πόλεμο, μέσα αναχαίτισης, διαδικασίες. Και χρειάζεται αυτά να λειτουργούν από το τακτικό επίπεδο μέχρι το επιχειρησιακό, με κοινή εικόνα.

Η κοινή γραμμή: Λιγότερα «μπρος–πίσω», περισσότερη εκτέλεση

Το πιο κρίσιμο χαρακτηριστικό της περιόδου που ανοίγει την επόμενη μέρα των κρίσεων είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να «ανακαλύπτει ξανά» αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί ή ωριμάσει. Η συνέχεια στη διοίκηση επιτρέπει κάτι πολύ συγκεκριμένο: Να φύγει από τη μέση ο χρόνος της προσαρμογής και να μείνει ο χρόνος της εκτέλεσης.

Στο Ναυτικό, αυτό μεταφράζεται σε ρυθμό ένταξης των FDI, σε σταθεροποίηση της γέφυρας με τις ΜΕΚΟ και σε άμεση ενίσχυση με Bergamini αν κλειδώσουν οι κρίσιμες παράμετροι.

Στην Αεροπορία, σε ολοκλήρωση του Viper κορμού και σε σταθερή ενίσχυση της μεταφορικής ικανότητας με διαθεσιμότητες που δεν θα ξανακυλήσουν, ενώ παράλληλα τρέχει η επιλογή του νέου μεταφορικού.

Στον Στρατό, σε πυρά βάθους και σε αρχιτεκτονική αεράμυνας/αντιπυραυλικής προστασίας που να λειτουργεί ως εθνικό πλέγμα και όχι ως αποσπασματικές νησίδες.

Και ο μηχανισμός, για να δουλέψει σε fast track ρυθμό, χρειάζεται καθαρή ιεράρχηση, θεσμική πειθαρχία και συμβάσεις που να δίνουν πραγματική διαθεσιμότητα.

Γιατί η ισχύς δεν μετριέται με το τι ανακοινώνεται αλλά με το τι έχει αποκτηθεί, τι είναι εκπαιδευμένο, τι υποστηρίζεται και τι μπορεί να επιχειρήσει αύριο το πρωί.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς