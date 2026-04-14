Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Νίκο και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια

«Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση»
Συνέντευξη τύπου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών
Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σήμερα Τρίτη (14.4.26), γνωστοποιώντας τα επόμενα βήματα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του πατέρα της, Νίκου Κωνσταντόπουλου, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα των δικαστών και των εισαγγελέων με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τον πατέρα της.

Κάνοντας λόγο για «εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια», η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελών τονίζει στην ανακοίνωσή της, ότι στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου θα γίνουν τρεις κινήσεις.

«Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα.

Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια.

Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Νομική προστασία των μελών μας απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους.

Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου  του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια.

Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο.

Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!

