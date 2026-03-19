Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου: «Συκοφάντης που επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί»

Μια απάντηση στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα χαμένα βίντεο με την εμπορική αμαξοστοιχία από την τραγωδία στα Τέμπη, έδωσε με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Λόγο για μεθόδευση της διαδικασίας της δίκης των Τεμπών, έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στην προηγούμενη αναβολή λόγω αδιαθεσίας της προέδρου της έδρας. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ανακοίνωση που έκανε σήμερα (19.03.2026), μετά τα όσα είπε η δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας και πρόεδρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», την αποκάλεσε «συκοφάντη που επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφορμή για τις δηλώσεις αυτές αποτέλεσε η νέα διακοπή στην οποία οδηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη, η εκδίκαση της υπόθεσης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας για την τραγωδία των Τεμπών. Αν και η διαδικασία άρχισε στο Μονομερές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η απουσία της προέδρου του δικαστηρίου κατέστησε αδύνατη τη συνέχισή της.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η δικαστική λειτουργός βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια έως τις 30 Μαρτίου, με αποτέλεσμα η δική να συνεχιστεί στις 2 Απριλίου. Υπενθυμίζεται πως η ίδια είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου, γεγονός που είχε προκαλέσει την προηγούμενη παύση της δίκης.

Η δίκη για τα χαμένα βίντεο είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού επικεντρώνεται στο γεγονός ότι δεν προσκομίστηκαν εγκαίρως τα βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η επανεγγραφή δεδομένων στον σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, κατέστησε αδύνατη την ανάκτηση του κρίσιμου υλικού, όταν αυτό τελικά ζητήθηκε από τον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται ένας πρώην πρόεδρος και ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security, η οποία είναι υπεύθυνη για τη βιντεοεπιτήρηση του δικτύου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση

«Κουραστικά επικίνδυνη!

Μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους, θυμηθήκαμε μια γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο για τους συκοφάντες.

Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός – επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού.

Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».

Η δήλωση Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξερχόμενη από το μέγαρο, εξαπέλυσε «πυρά» για τη μεθόδευση της διαδικασίας: «Από το πρωί σήμερα, από τις 9 η ώρα και επί 3 ώρες συγγενείς, δικηγόροι, γονείς, άνθρωποι που χάσανε τους ανθρώπους τους, τους σκοτώσανε τους ανθρώπους τους, και προσκρούσανε σε μία στημένη ανάκριση, και τώρα τους ετοιμάζουνε μία στημένη δίκη την επόμενη Δευτέρα, ζητάνε τα πειστήρια που κατασχέθηκαν από το δικαστήριο στις 6, 7 και 9 Μαρτίου, και αποτυπώνουν τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων.

Πειστήρια που αποκαλύψαμε εμείς ότι υπάρχουν, γιατί ο ανακριτής τα έθαψε και οι πραγματογνώμονες τα κράτησαν κρυμμένα. Εδώ και 9 μέρες έχει διακοπεί κάθε διαδικασία με μία σκηνοθετημένη ή αληθινή κατάρρευση επί της έδρας της δικαστή που ήτανε αρμόδια να χορηγήσει τα αντίγραφα αυτών των πειστηρίων, της κ. Ζαχαριάδη. Εδώ θα μιλάμε με ονόματα. Η εισαγγελέας της έδρας, η κ. Χριστοφοράκου, σήμερα δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι έχει η συνάδελφός της. Η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι έχει η συνάδελφός της.

Η προϊσταμένη του Πρωτοδικείου, κ. Μυλωνά, είναι κι αυτή σήμερα ασθενής. Για την ακρίβεια, είναι ασθενής ο σύζυγός της και δεν μπορεί να έρθει στο Πρωτοδικείο του οποίου προΐσταται αμειβόμενη από τον ελληνικό λαό. Η εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου, αυτή που εμπόδισε τις εκταφές από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, είναι κι αυτή κάπου, ούτε αυτή στην υπηρεσία της. Ανακαλύψαμε ότι τους συγγενείς ακολουθούσε ασφαλίτης με πολιτικά, ο οποίος άκουγε και κρυφάκουγε τι λέγαμε μεταξύ μας και τι λέγαμε στα εισαγγελικά και δικαστικά γραφεία στα οποία απευθυνθήκαμε για να πάρουμε τα αντίγραφα των πειστηρίων.

Θέλω να δηλώσω με όλη την ένταση της ψυχής μου ότι είμαστε ενώπιον μίας αυτόφορης, κακουργηματικής και αξιόποινης συμπεριφοράς δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι από την Τρίτη 10 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, εμποδίζουν την πρόσβαση γονέων, συγγενών και συνηγόρων στα κατασχεμένα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αυτά που αποτυπώνουν δηλαδή όλα εκείνα τα οποία ήθελε να κρύψει η κυβέρνηση. Είμαστε ενώπιον αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα γίνουν μηνύσεις τώρα από τους συγγενείς, που είναι ενωμένοι σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη μάχη και χρειάζονται την στήριξη όλης της κοινωνίας απέναντι σε ένα παρακράτος που φτάνει να τους παρακολουθεί, που φτάνει να στέλνει ασφαλίτες να παρακολουθούν τους συγγενείς και να μην δηλώνουν τα στοιχεία τους».

Και συμπλήρωσε: «Και να μην δηλώνουν πώς ονομάζονται, με ποια εντολή είναι εκεί, αλλά την ίδια ώρα να κρατούν στοιχεία και να ενημερώνουν τηλεφωνικώς. Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουνε αποκρυφτεί. Τέλος, θέλω να καταθέσω ως συνήγορος την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές. Είδαμε σήμερα μία πρόεδρο να τρέμει μπροστά μας και να παίρνει τηλέφωνα μπροστά μας, την πρόεδρο υπηρεσίας. Είδανε οι συνάδελφοι και οι συγγενείς την περασμένη Τρίτη μια άλλη πρόεδρο να καταρρέει κλαίγοντας επί της έδρας και γνωρίζουμε ότι στις 10 Μαρτίου ήταν εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης.

Αυτός που είναι πολυγραφότατος σε δελτία τύπου για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, επιτιθέμενος σε εμάς, στους συγγενείς, στους συνηγόρους, σε όποιον αμφισβητεί τις διαδικασίες που γίνονται εδώ και υπερασπιζόμενος επίορκους δικαστές και εισαγγελείς και υπεραμυνόμενος αξιόποινων πράξεων. Τι ήρθε να κάνει ο κύριος Σεβαστίδης στις 10 Μαρτίου εδώ; Γιατί κατέρρευσε η πρόεδρος επί της έδρας και έχει εξαφανιστεί; Τι έχει πάθει η πρόεδρος που δεν το ξέρει ούτε η εισαγγελέας, ούτε η γραμματέας, ούτε κανείς και δικαιολογεί αναρρωτική άδεια για άγνωστη αιτία και άγνωστη ασθένεια μέχρι τις 30 Μαρτίου;

Η δική μας απόφαση και πεποίθηση είναι ότι μόνον ο αγώνας εκείνων που έχασαν τους ανθρώπους τους, εκείνων που τους σκότωσαν τους ανθρώπους τους, μόνον αυτός ο αγώνας μπορεί να φέρει την αλήθεια. Ζητάμε την κίνηση της αυτόφορης διαδικασίας κατά των εμπλεκόμενων δικαστών και εισαγγελέων και υπαλλήλων και θα πράξουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες».