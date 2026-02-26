Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα – Είναι στα χέρια των Γερμανικών αρχών

Η 16χρονη Λόρα βρέθηκε στη Γερμανία, εκεί που ήταν το τελευταίο διάστημα, μετά την εξαφάνισή της αλλά οι γερμανικές αρχές δεν είχαν καταφέρει μέχρι σήμερα να την εντοπίσουν.

Η εξαφάνιση της 16χρονης έγινε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και όπως προέκυψε στη συνέχεια, η Λόρα είχε βγάλει εισιτήριο και πέταξε για Γερμανία, όπου ζει ο ετεροθαλής αδελφός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2/26) από τις γερμανικές αρχές για τον εντοπισμό της ανήλικης ενώ περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τόπο αλλά και με ποιους ήταν μαζί η 16χρονη.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Λόρα, είχε φύγει από το σπίτι της στις 8/1/26 και με ένα ταξί, ταξίδεψε από το Ρίο της Πάτρας στην Αθήνα. Έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου και αφού περιηγήθηκε στους δρόμους συγκεκριμένης περιοχής, κατευθύνθηκε στην Ομόνοια.

Εκεί, αγόρασε ένα εισιτήριο για τη Γερμανία και ταξίδεψε στις 17.30 το απόγευμα της ίδια ημέρας όπως προέκυψε από τις έρευνες.

Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα, η 16χρονη αγνοούταν, έως ότου εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Γερμανίας, στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη θα παραμείνει σε δομή προστασίας ανηλίκων για τις επόμενες ημέρες έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές για τις επόμενες κινήσεις τους. Θα ερευνηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αν είναι κατάλληλο το περιβάλλον για την επιστροφή της. Μάλιστα αναμένεται και κοινωνικοί λειτουργοί να μιλήσουν με τους γονείς της αλλά και την ίδια.

Ενάμιση μήνα την έψαχναν οι αρχές

Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες για την 16χρονη στην Ελλάδα ήταν εντατικές ενώ οι διωκτικές αρχές, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της εκτίμησαν ότι ίσως είχε ταξιδέψει στη Γερμανία όπου είχε μεγαλώσει, πριν μετακομίσει μαζί στην Ελλάδα. Η ΕΛ.ΑΣ. αμέσως ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες, τις λίστες με τους επιβάτες για να διαπιστώσει αν όντως το κορίτσι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία είχε όντως ταξιδέψει η 16χρονη, άργησε πολύ να απαντήσει στο αίτημα των ελληνικών αρχών για το αν η Λόρα είχε επιβιβαστεί σε κάποιο από τα αεροπλάνα της. Τελικά, αν και καθυστερημένη, ήρθε θετική απάντηση.

Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, είχε εντοπιστεί σήμα από το κινητό τηλέφωνο της 16χρονης, στο Βερολίνο. Από εκείνη τη στιγμή, είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του παιδιού, που όπως επιβεβαιώνεται σήμερα, βρισκόταν όντως στη Γερμανία…