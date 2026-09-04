Ελλάδα

Ηράκλειο: Αυτοχειρία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του πρώην αντιδημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν και παίρνουν καταθέσεις και ερευνούν τις τελευταίες κινήσεις του ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου Παπαδόπουλος Βασίλης /EUROKINISSI
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Στο σενάριο της αυτοχειρίας προσανατολίζονται οι αστυνομικές αρχές σχετικά με την υπόθεση θανάτου του πρώην αντιδημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων Ηρακλείου, Γιώργο Πολυζωάκη.

Ο 65χρονος πρώην αντιδήμαρχος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης (03.09.2026) σε αγροτική έκταση στις Αγίες Παρασκιές Ηρακλείου, έχοντας τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Αν και οι έρευνες συνεχίζονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν και παίρνουν καταθέσεις και ερευνούν τις τελευταίες κινήσεις του ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του.

Η είδηση για τον χαμό του προκάλεσε σοκ στην περιοχή, καθώς επρόκειτο για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα των Αγίων Παρασκιών, με μακρά πορεία τόσο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και στον αθλητισμό.

Πληροφορίες από iraklionews.gr

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