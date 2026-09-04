Ελλάδα

Πανεπιστήμια: Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών – Όλα τα βήματα

Τι προβλέπεται για την εγγραφή των εισαχθέντων με σοβαρές παθήσεις αλλά και για τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
Φοιτητές
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Εκπνέει σήμερα (04.09.2026) η προθεσμία για την εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελληνίων στα δημόσια πανεπιστήμια. Όσοι ακόμα δεν έχουν εγγραφεί στη σχολή που πέρασαν, πρέπει να συνδεθούν στην ειδική σελίδα του gov.gr για να ολοκληρώσουν τα βήματα και να μην χάσουν την χρονιά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι επιτυχόντες πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eregister.it.minedu.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τα προσωπικά τους στοιχεία.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής, απαιτείται η συμπλήρωση των ίδιων στοιχείων που είχαν δηλωθεί στο μηχανογραφικό δελτίο, όπως ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός τηλεφώνου, το email και τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για τις ειδικές επιτυχόντων όπως εισαχθέντες με σοβαρές παθήσεις αλλά και οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, προβλέπονται επιπλέον δικαιολογητικά αλλά και κάποιες άλλες προβλεπόμενες ενέργειες, όπως και για αυτούς που ήταν σε άλλη σχολή είτε είχαν κάνει το 10 % στο μηχανογραφικό.

Αυτές οι κατηγορίες πρέπει να ζητήσουν την προηγούμενη εγγραφή τους και φυσικά την διαγραφή τους για να μπορέσουν να φοιτήσουν στην καινούργια σχολή.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για την ολοκλήρωση ή την τροποποίηση των αιτήσεων εγγραφής.

Όσοι εντοπίσουν λάθη, μπορούν να ανακαλέσουν και να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους μέχρι το τέλος της ημέρας.

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