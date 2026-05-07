Συναγερμός στην Λευκάδα: Ψαράδες εντόπισαν ουκρανικό θαλάσσιο drone – Παραδόθηκε στο Λιμενικό

Με ένα περίεργο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα το μεσημέρι (07.05.2026) ψαράδες στην Λευκάδα, όταν εντόπισαν ένα μαύρο drone (USV) να πλέει σε θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Οι ψαράδες εντόπισαν το drone σε βραχώδη περιοχή του νησιού και το ρυμούλκησαν πίσω στο λιμάνι της Βασιλικής στην Λευκάδα, όπως αναφέρει το Spotlight.gr, που δημοσίευσε βίντεο από το μυστηριώδες USV να φτάνει στο λιμάνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, το θαλάσσιο drone, το οποίο είναι πιθανότατα ουκρανικής κατασκευής, έχει αναλάβει πλέον το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για ένα USV (Unmanned Surface Vehicle), δηλαδή ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιείται παγκοσμίως κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ακόμα και ειδικές επιχειρήσεις αλλά και για προηγμένες επιστημονικές έρευνες. ​

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη καταγράψει το συμβάν και το σκάφος βρίσκεται υπό επιτήρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα. ​

Το ερώτημα που πλανάται πλέον πάνω από τη Βασιλική είναι αν πρόκειται για σκάφος που παρασύρθηκε από διεθνή ύδατα, για εξοπλισμό που συμμετείχε σε κάποια άσκηση ή για κάτι άλλο.