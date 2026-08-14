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Έδεσσα: Νεκρός βρέθηκε ο 31χρονος που εξαφανίστηκε στις 6 Αυγούστου – Τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Πιο συγκεκριμένα, η σορός του εντοπίστηκε στην περιοχή Πλατάνη Έδεσσας και τα αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές
Περιπολικό
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του Καραΐτσου Ραφαήλ – Γεωργίου, 31 ετών στην Έδεσσα. Το τραγικό νέο έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του το βράδυ της Παρασκευής (14.08.2026).

Η εξαφάνιση του 31χρονου Καραΐτσου Ραφαήλ – Γεωργίου, είχε δηλωθεί στις αρχές της Έδεσσας στις 6 Αυγούστου, αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Δυστυχώς, η αναζήτηση του νεαρού άνδρα έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον έψαχναν.

Πιο συγκεκριμένα, η σορός του εντοπίστηκε στην περιοχή Πλατάνη στην Έδεσσα και τα αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καραΐτσος Ραφαήλ – Γεώργιος είχε εξαφανιστεί στις 6 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι, από το χωριό Μεσημέρι της Έδεσσας.

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