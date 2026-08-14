Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φοίνικα Ρεθύμνου: Ήχησε 112 για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φοίνικας Ρεθύμνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο έδωσαν τεράστια μάχη καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελλιά είχε πλησιάσει κατοικημένη περιοχή, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης, που όμως πλέον δεν έχει ενεργό μέτωπο.

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Για την φωτιά στο Ρέθυμνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 63 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα, που έκαναν ρίψεις μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φονικάς Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου.

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Το 112 ήχησε λίγο αργότερα για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φωτεινάρι & #Σούδα απομακρυνθείτε μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς παραλία #Κόρακα_Ροδακίνου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 14, 2026

Λίγο μετά τις 20:00, σύμφωνα με τοπικά μέσα η εικόνα της πυρκαγιάς φαίνεται να δείχνει καλύτερη με την ελπίδα ότι θα οριοθετηθεί άμεσα.

Στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκονται σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι: