Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Φοίνικα Ρεθύμνου: Ήχησε 112 για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα

Κοντά σε σπίτια η φωτιά - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Φωτιά στο Ρέθυμνο
Photo / Youtube
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φοίνικας Ρεθύμνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο έδωσαν τεράστια μάχη καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελλιά είχε πλησιάσει κατοικημένη περιοχή, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης, που όμως πλέον δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Για την φωτιά στο Ρέθυμνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 63 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα, που έκαναν ρίψεις μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Το 112 ήχησε λίγο αργότερα για εκκένωση των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Λίγο μετά τις 20:00, σύμφωνα με τοπικά μέσα η εικόνα της πυρκαγιάς φαίνεται να δείχνει καλύτερη με την ελπίδα ότι θα οριοθετηθεί άμεσα.

Στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκονται σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί πλωτά μέσα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 6 μποφόρ με ριπές 7 μποφόρ.
  2. Στις 19:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρι και Σούδα, με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου.
  3. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
143
96
90
84
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν μέσα σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ – Δεν μπορούσαν να την απεγκλωβίσουν Πυροσβεστική και Αστυνομία
Η νεαρή γυναίκα είχε πάει για να παραλάβει φάρμακα για φίλη της, τα οποία παρά την ταλαιπωρία, δεν παρέλαβε - Παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου μιάμιση ώρα
ΕΟΠΥΥ
Newsit logo
Newsit logo