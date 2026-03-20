Επέστρεψαν από το Ιράκ τα μέλη της ελληνικής αποστολής του ΝΑΤΟ

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους C – 27J της Πολεμικής Αεροπορίας
Έλληνες στρατιώτες σε άσκηση του ΝΑΤΟ
Έλληνες στρατιώτες σε άσκηση του ΝΑΤΟ / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποστολή επαναπατρισμού ελληνικού στρατιωτικού προσωπικού από το Ιράκ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στη δύναμη του ΝΑΤΟ (NATO Mission Iraq), σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή.

Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συντονισμό με το ΝΑΤΟ και τις αρμόδιες συμμαχικές αρχές, επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τη δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και σταθερότητα μέσα από τη συμμαχία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο επαναπατρισμός του ελληνικού προσωπικού της αποστολής NATO Mission Iraq (NMI) από το Ιράκ.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνεργασία και συντονισμό με τη Συμμαχία, συνέβαλαν στην ασφαλή επάνοδο των στελεχών στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους C – 27J της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι ενέργειες κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης παρακολουθούνταν από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ)».

Νωρίτερα είχε προκαλέσει προβληματισμό, ότι το C-27 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στο Ιντσιρλίκ. Ο σκοπός ήταν να παραλάβει τέσσερα μέλη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων -αξιωματικούς και υπαξιωματικούς- που βρίσκονταν σε αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τις ιρακινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το ΝΑΤΟ έκανε γνωστό σήμερα Παρασκευή (20.03.2026) ότι αποφάσισε να αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες o Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει σε κάθε ευκαιρία επίθεση στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ καθώς δεν ακολούθησαν τις ΗΠΑ στην επιχείρηση στο Ιράν, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την συμμαχία.

