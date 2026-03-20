Γιατί αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας βρέθηκε στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας

Έντονη φημολογία αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες για την πτήση μεταγωγικού αεροσκάφους C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας προς το Ιντσιρλίκ της Τουρκίας.

Πολλοί, εντός και εκτός Ελλάδας, εξεπλάγησαν από την πτήση του ελληνικού μεταγωγικού αεροσκάφους που καταγράφηκε και από ιστοσελίδες και σελίδες στα social media που «παρακολουθούν» τις πτήσεις, δίνοντας λαβή, όπως ήταν φυσικό, για πολλά σχόλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το C-27 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στο Ιντσιρλίκ για να παραλάβει τέσσερα μέλη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων -αξιωματικούς και υπαξιωματικούς- που βρίσκονταν σε αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τις ιρακινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Yunan nakliye uçağı İncirlik’ten ayrıldı



Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait C-27J Spartan nakliye uçağı, Atina’dan İncirlik Üssü’ne gerçekleştirdiği uçuşun ardından dönüş yolunda. pic.twitter.com/ugB2DfYib3 — Defence Turk (@Defence_Turk) March 19, 2026

“Bir gece ansızın gelebiliriz”

«We may come suddenly one night»

SORRY WE CAME SUDDENLY TONIGHT

Jokes aside: A Greek C27J landed tonight at Incirlik Air Base in Turkey, probably in the context of a NATO mission! pic.twitter.com/pHCceVQaIg (@L_Team10) March 19, 2026

Όταν δόθηκε εντολή αποχώρησης των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων από το Ιράκ εξαιτίας των ιρανικών βομβαρδισμών, οι 4 Έλληνες στρατιωτικοί βρέθηκαν με όλο τον εξοπλισμό τους -μέσω Ιορδανίας- στο Ιντσιρλίκ.

Από εκεί τους πήρε το C-27 της HAF, το οποίο και τους μετέφερε στην Ελλάδα.

Πηγή: onalert.gr