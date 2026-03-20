Κόσμος

Γιατί αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας βρέθηκε στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας

C-27J της Πολεμικής Αεροπορίας / Φωτογραφία ΓΕΑ

Έντονη φημολογία αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες για την πτήση μεταγωγικού αεροσκάφους C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας προς το Ιντσιρλίκ της Τουρκίας.

Πολλοί, εντός και εκτός Ελλάδας, εξεπλάγησαν από την πτήση του ελληνικού μεταγωγικού αεροσκάφους που καταγράφηκε και από ιστοσελίδες και σελίδες στα social media που «παρακολουθούν» τις πτήσεις, δίνοντας λαβή, όπως ήταν φυσικό, για πολλά σχόλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το C-27 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στο Ιντσιρλίκ για να παραλάβει τέσσερα μέλη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων -αξιωματικούς και υπαξιωματικούς- που βρίσκονταν σε αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τις ιρακινές Ένοπλες Δυνάμεις.

 

Όταν δόθηκε εντολή αποχώρησης των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων από το Ιράκ εξαιτίας των ιρανικών βομβαρδισμών, οι 4 Έλληνες στρατιωτικοί βρέθηκαν με όλο τον εξοπλισμό τους -μέσω Ιορδανίας- στο Ιντσιρλίκ.

Από εκεί τους πήρε το C-27 της HAF, το οποίο και τους μετέφερε στην Ελλάδα.

Πηγή: onalert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
104
92
84
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να καταλάβει το νησί Χαργκ για να πιέσει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με πλήγματα, να καταλάβουμε το νησί και να χρησιμοποιήσουμε αυτό για διαπραγματεύσεις»
Tο νησί Χαργκ
Newsit logo
Newsit logo