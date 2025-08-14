Ελλάδα

Επέστρεψαν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο μετά τη μεγάλη φωτιά

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Καραμανδάνειο
Από την προληπτική εκκένωση του Καραμανδάνειου νοσοκομείου - ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8/25) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το Καραμανδάνειο νοσοκομείο, πλέον λειτουργεί κανονικά, μετά την χθεσινή εκκένωση για τη μεγάλη φωτιά…

Όπως τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, επέστρεψαν όλοι οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. 

Ο υπουργός τονίζει ότι η φωτιά, που προκάλεσε «αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς ασθενείς», προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν.

