Επέστρεψαν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο μετά τη μεγάλη φωτιά

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8/25) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το Καραμανδάνειο νοσοκομείο, πλέον λειτουργεί κανονικά, μετά την χθεσινή εκκένωση για τη μεγάλη φωτιά…

Όπως τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, επέστρεψαν όλοι οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά. Υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν. pic.twitter.com/STOPGyfPYX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 14, 2025

Ο υπουργός τονίζει ότι η φωτιά, που προκάλεσε «αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς ασθενείς», προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν.